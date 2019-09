Stiri pe aceeasi tema

- Duterte a oferit unui numar de peste 1.900 de condamnati un termen de 15 zile incepand cu 4 septembrie pentru a se preda voluntar in contextul unor acuzatii de coruptie in legatura cu eliberarea lor in baza unei legi de reducere a pedepsei pentru buna conduita (GCTA). Pana acum, peste 600 de detinuti…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a anuntat marti o recompensa de un milion de peso (19.600 de dolari) pentru capturarea unor infractori condamnati pentru fapte grave, dar eliberati anticipat in baza unei legi controversate, relateaza DPA. Duterte a oferit unui numar de peste 1.900…

- UPDATE, 7 septembrie 2019 – Bilantul in urma trecerii uraganului Dorian prin Bahamas a crescut la 43 de morti, a anuntat vineri biroul de presa al premierului, care se teme ca numarul victimelor ar putea fi mult mai mare in arhipelagul devastat. ”Patruzeci si trei (de morti), este cifra oficiala, cu…

- Bilantul atacului armat de sambata, din Texas, a crescut, fiind acum de sapte morti, relateaza presa locala, citata de Reuters, potrivit news.ro.Mai devreme, politia a anuntat ca au murit cinci persoane, inclusiv atacatorul. 21 de persoane au fost ranite. Citește și: Papa Francisc cere…

- Bilantul victimelor taifunului Lekima, care a lovit estul Chinei, a ajuns duminica la 28 de morti si 20 de disparuti, conform presei chineze, dupa ce ploile torentiale au dus la evacuarea a peste 1 milion de persoane si au declansat o alunecare de teren, transmite Reuters. Taifunul Lekima a ajuns deasupra…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie produsa in fata Institutului national pentru oncologie din Egipt, relateaza Reuters. O masina care conducea pe contrasens s-a ciocnit cu alte trei masini, provocand explozia, a transmis Ministrul de Interne din Egipt intr-un comunicat.

- Consiliul drepturilor omului al ONU a votat joi pentru declansarea unei investigatii asupra uciderii a mii de oameni in timpul asa-zisului "razboi impotriva drogurilor" al presedintelui Rodrigo Duterte, un pas despre care activistii spun ca trebuia facut cu mult timp in urma, relateaza Reuters, potrivit…

- Organizatia Amnesty International a cerut luni Natiunilor Unite lansarea unei anchete independente cu privire la miile de filipinezi ucisi in razboiul impotriva drogurilor declansat de presedintele Rodrigo Duterte. Amnesty denunta abuzuri "sistematice" perpetuate in "impunitate", transmit Reuters…