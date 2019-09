Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat alocarea sumei de peste 164 de milioane de lei, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru efectuarea unor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Despagubiri in valoare de 69.000 de lei au fost platite pentru exploatațiile afectate de pesta porcina, in județul Covasna, se arata intr-un raport emis zilele trecute de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Potrivit datelor centralizate de instituție,…

- Consiliul Judetean Covasna va achizitiona 12 camere audio-video BodyCam pentru dotarea politistilor cu atributii pe linie de ordine publica din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie, in baza unui contract de cooperare incheiat intre cele doua institutii. Comandantul Inspectoratului Judetean de…

- Drumul national 11C Targu Secuiesc-Baile Balvanyos va fi inchis, incepand de marti si pana la sfarsitul lunii august, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii a carosabilului, care a fost afectat in urma unei alunecari de teren, a informar Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. „Este…

- Un numar de șaisprezece unitațile administrativ teritoriale au depus, in ultimii trei luni, solicitari de finanțari nerambursabile din fonduri publice de la Consiliul Județean Covasna, pentru reabilitarea și modernizarea caminelor culturale. Ședința ordinara de consiliu județean din luna iulie a avut…

- Merita demarata o afacere și in județul Covasna – acest lucru este demonstrat de Programul StartUp Now derulat de Consiliul Județean Covasna, in cadrul caruia cei 40 de caștigatori ai Concursului planurilor de afaceri beneficiaza fiecare de un sprijin financiar nerambursabil in valoare de 40.000 euro.…

- Peste 1000 de romani din intreaga țara care au participat la mitingul din Piața Victoriei, organizat de Asociația Calea Neamului, au cerut Guvernului abrogarea Ordonanței de Urgența prin care a fost adoptat Codul Administrativ. Prezentam textul adresei pe care am inaintat-o Guvernului Romaniei in…

- Prefectura Suceava va solicita Guvernului Romaniei alocarea unei sume de 21,8 milioane de lei pentru localitatile din judet care au fost afectate de calamitatile din perioada 17 – 27 iunie 2019. Prefectul judetului, Mirela Adomnicai, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca in aceasta ...