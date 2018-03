Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala asupra aspectelor de neconstitutionalitate din actul normativ care modifica Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Potrivit unui comunicat al ICCJ, judecatorii din sectiile Inaltei Curti s-au reunit…

- "Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, legal constituite, prin Hotararea nr.1 din 29 martie 2018, au sesizat Curtea Constitutionala asupra aspectelor de neconstitutionalitate cuprinse in Legea de modificare si completare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor",…

- Instanta suprema ataca, din nou, la CCR Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia s-a luat joi seara, dupa o reuniune la sediul Inaltei Curți de Casație și Justițe, potrivit Antena3.Decizia ICCJ vine dupa ce plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat…

- Șeful Serviciului Județean Anticorupție Calarași, comisar șef de poliție Ciobanu Nicolae a fost sancționat disciplinar dupa ce ar fi incalcat legea. Potrivit Direcției Generale Anticorupție, acesta a facut obiectul cercetarii disciplinare pentru savarșirea abaterii disciplinare prevazuta de art. 57…

- "Inca de la inceput trebuie sa subliniez ca nu intentionez sa intru intr-o polemica cu Primaria Municipiului Iasi. Nu vreau sa introduc Institutia Prefectului intr-o astfel de dezbatere, mai ales ca aceasta chestiune va fi transata, sper eu cat mai repede, in instanta. Se impune totusi, pentru o corecta…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 19 aprilie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat, joi, pentru AGERPRES, oficiali ai institutiei. In sesizare,…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a declarat vineri ca a plecat cu o zi in urma in concediu si ca a dispus ca prerogativele sale sa fie preluate de viceprimarul Gabriel Harabagiu. Chirica a afirmat ca nu stie nimic despre decizia prefectului privind incetarea mandatului de consilier in cazul…

- Varsta de pensionare a personalului din comeniul cercetarii și dezvoltarii va fi de 65 de ani, atat pentru femei, cat și pentru barbați. Masura este inclusa in Legea nr. 69/2018 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, in vigoare de vineri, 23 martie…

- Primaria municipiului Adjud nu are bani pentru funcționare decat pana in lunile iulie-august, motiv pentru care soloicita guvernului alocarea sumei de 8,1 milioane de lei din fondul de rezerva, a anunțat primarul Constantin Armencea. Acesta a precizat ca starea financiara actuala…

- Cele trei legi ale Justitiei adoptate marti de plenul Camerei Deputatilor - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - vor intra luni…

- Membrii comisiei paralmentare pentru modificarea legilor justitiei au decis, marti, ca informatiile privind statutul magistratilor, organizarea judiciara si organizarea CSM, precum si cele legate de cooperare institutionala devin informatii de interes public, dupa schimburi de replici intre putere si…

- Conform amendamentului, care modifica Legea 317/2004, informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea institutionala intre instante si Parchete, pe de o parte, si orice alta autoritate…

- Comisia speciala care modifica legile Justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a corelat, marți, legea 303/2004 privind statutul magistratilor cu legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin care CSM primește atribuțiile de numire și revocare a conducerii Inaltei…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. Senatorul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Camera Deputatilor a adoptat pe 28 februarie legea care vizeaza stabilirea…

- Consilierul judetean Marius Postelnicescu a sesizat presei ca in unele primarii din mediu rural nu este respectata Legea Administratiei Publice Locale. In consiliile locale se fac sedinte ordinare si extraordinare in care sunt votate proiecte pentru loca-litate. Legea prevede ca toti consilierii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate in 29 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat joi pentru Agerpres oficiali ai CCR. Iohannis a trimis joi Curtii…

- Proiectul privind alaptatul in public este susținut, indirect, prin legea care cere pedepsirea celor care discrimineaza mamele. Proiectul este dezbatut deja in Senat. Legea se naste insa cu probleme. ONG-urile critica prevederea legata de varsta maxima a copilului alaptat in public. Miruna are un baietel…

- Potrivit cerintelor, pe langa conditiile prevazute in art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, candidatii trebuie sa fie licentiati in inginerie civila, specializarea „Cai ferate, drumuri si poduri", sa aiba studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7 2006 privind statutul functionarului public parlamentar, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Seful Statului Major al armatei ucrainene, Viktor Mujenko, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute crearea unui comandament operativ care va deveni principalul organ de gestionare a operatiunii din Donbas - teatrul unui conflict intre trupele Kievului si rebelii separatisti prorusi. Noua…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza la acuzatia ca printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla si un raport secret al Inspectiei Judiciare. Toader demonteaza aceste speculatii si afirma ca legea prevede altceva."In legatura cu respectivul raport: Intr-o conferinta de…

- "Tudorel Toader a fost actorul unei comedii proaste, penibile, reusind sa se faca de ras si pe plan profesional, si ca ministru. Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei. Toader a devenit sluga politicienilor anchetati sau condamnati penal si…

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat, marti, ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor este, in ansamblul sau, constitutionala in raport cu criticile formulate. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Paul Stanescu, avizat favorabil in comisii pentru functia de minsitru al Dezvoltarii Regionale si Adminsitratiei Publice, a declarat in cadrul audierii ca functionarul public acuzat de coruptie nu ar trebui dat afara, ci ar trebui transferat la alt loc de munca. „El nu mai are familie, copii, cu ce…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Institutia Prefectului ndash; Judetului Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situatii de urgenta si…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat,…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, marți, patru decrete privind modificari legislative si transferul unui teren pentru construirea unui spital regional in Brasov. Iohannis a semnat un decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului…

- Institutia Prefectului ndash; Judetului Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de consilier juridic, grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic achizitii. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile…

- N. Dumitrescu Intrata in vigoare in toamna lui 2016, legislatia in baza careia cei interesati isi pot “cumpara“ vechime pentru pensie a fost extinsa pana la sfarsitul anului in curs. Persoanele care pot beneficia de prevederile acestui act normativ sunt cele care nu au calitatea de pensionar la data…

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de mașini abandonate de proprietari pe domeniul public. Datele reies in urma calculelor facute de reporterii Libertatea pe baza raspunsurilor primite de la Direcțiile de Poliție Locala de la toate cele 6 sectoare din București.…

- Primaria Comunei Albesti, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de referent clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Autoritate Tutelara, Asistenta Sociala. Candidatii trebuie sa indeplineasca…