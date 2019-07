Stiri pe aceeasi tema

- “In urma unei documentatii inaintate Institutiei Prefectului Valcea de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea si a unor discutii avute cu conducerea acestei institutii, a rezultat ca a fost a fost modificata si actualizata limita administrativa dintre UAT Sugag (judetul Alba) si…

- In luna iunie 2019, au fost vandute, la nivelul intregii țari, 40.207 de imobile, cu 4.249 mai puține fața de luna mai 2019 și cu 8.374 mai mic decat in iunie 2018, informeaza Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara.Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in…

- Parlamentarii propun inlocuirea sistemului de notare cu numere ingregi de la 1 la 10, in cadrul orele de educație fizica, cu cel bazat pe calificative. Astfel, susțin aceștia, prin renunțarea notarii cifrice se incurajeaza participarea copiilor obezi la orele de sport. Propunerea legislativa pentru…

- Un proiect de lege ce intra in dezbateri la Senat prevede ca persoanele condamnate la inchisoare pentru infracțiuni cu violența, dar si pentru cele de coruptie, sa nu mai aiba dreptul de a fi eliberati conditionat. Proiectul de modificare a Codului Penal și a Legii 169/2017 pentru modificarea și completarea…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) are la dispoziție pentru acest an un buget de 46 milioane de lei destinat decontarii dezbaterilor succesorale pentru moștenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Anul trecut, doua localitați gorjene au beneficiat de succesiune…

- Camera Deputaților a adoptat, in unanimitate, in data de 17 aprilie, modificarea Legii nr. 7 a cadastrului și a publicitații imobiliare. Potrivit uneia dintre modificari, proprietarii imobilelor inregistrate in cadrul lucrarilor de cadastru general vor fi scutiți de plata impozitului pe venitul din…

- 11 perechi de tineri din Sugag, care s-au casatorit in anul pascal 2018 – 2019, vor fi celebrate luni, 29 aprilie, de comunitatea de pe Valea Sebesului, in cadrul unui eveniment ce reprezinta un obicei unic in tara, „Statu la vase”. Etnologii spun ca „Statu’ la vase” ar data din perioada tracilor si…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat doua proceduri de licitație pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 149 de unitați administrativ-teritoriale (UAT). Printre acestea se numara…