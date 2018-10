Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit duminica dimineata in Centrul Vechi al Capitalei, mai multe persoane fiind evacuate. Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a oferit pentru Antena3 ultimele informații.„Au fost mai multe apeluri la 112. Pompierii au intervenit foarte repede, in circa trei minute.…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 5 a decis relocarea imediata a tuturor persoanelor afectate de incendiu care a distrus un bloc de pe strada Iordache Nastase. "Fata de situatia...

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, s-a prezentat, marti dimineata, la sediul Parchetului General, pentru a fi din nou audiata de catre procurorii militari, in dosarul deschis dupa violentele de la protestul din 10 august. Cliseru a refuzat sa faca declaratii in fata jurnalistilor.

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a fost abordata la o terasa din Bucuresti de un cetatean care i-a cerut sa iasa public si sa spuna ca ministrul de Interne, Carmen Dan, si liderul PSD, Liviu Dragnea, mint cu privire la interventia Jandarmeriei la protestul din 10 august.

- Coordonatorul jandarmilor din Piața Victoriei, Laurențiu Cazan, susține ca prefectul Capitalei a fost prezent inca de la ora 16.00 in Piața Victoriei și a dat ordinul de intervenție in baza a ceea ce a vazut personal. Prefectul Capitalei, Speranța Clișeru, il contrazice pe Cazan și arata ca ea nu…

- Prefectul Capitalei, Speranța Clișeru, audiata in dosarul privind intervenția jandarmilor la protestul din 10 august, a declarat ca dumneaei și-a respectat atribuțiile și fiecare raspunde pentru acțiunile sale. ''Am dat lamuririle necesare cu privire la imprejurarile in care m-am aflat in…

- Prefectul Capitalei este audiat de procurorii militarii din cadrul Parchetului General in dosarul deschis ca urmare a evenimentelor violente din Piata Victoriei din data de 10 august 2018. Speranta Cliseru este cea care a semnat ordinul de evacuare a Pietei Victoria, la protestul din 10 august. Citeste…