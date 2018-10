Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful comisiei parlamentare de control al SRI, a votat sambata la Craiova. La iesire a declarat ca a votat la referendum pentru ca nu vrea sa aiba batai de cap la nunta fiului sau. Dupa o jumatate de ora, a ajuns la urne in Craiova si Lia Olguta Vasilescu. Ministra Muncii…

- Senatorul Adrian Tutuianu, fostul ministru al Apararii, a votat sambata dimineata in sectia de vot nr. 38, din Targoviste. El a precizat ca a votat pentru „normalitate si pentru pastrarea filonului crestin al familiei”.

- Vicepresedintele Senatului, Adrian Tutuianu, presedinte al PSD Dambovita a votat, sambata, la Targoviste, si a declarat ca s-a exprimat pentru normalitate, pentru pastrarea filonului crestin al familiei. ''M-am prezentat la vot pentru ca e o datorie cetateneasca, nu am lipsit niciodata de la…

- Libertatea va prezinta azi regulile pe care trebuie sa le respectați daca vreți ca votul sa fie valabil, in cazul in care decideți sa mergeți la referendum . Menționam ca decizia de a participa sau nu la acest referendum pentru definirea familiei este doar a dumneavoastra. Votul este VALABIL exprimat…

- Romanii au fost dintotdeauna suspicioși ca atunci cand nu au participat la un referendum, a votat altcineva in locul lor. Acum ai șansa sa verifici daca s-a intamplat asta in realitate. Neințelegerile cu declarațiile pe proprie raspundere, de la primul tur al alegerilor prezidențiale și faptul ca unii…

- "Toti cei care cred in forta familiei traditionale si in apararea valorilor familiei traditionale se vor implica in campania de referendum. Ieri (marti - n.r.) a fost votul in Senat si vom pregati dispozitivul de mobilizare al partidului in aceasta campanie. Va spun sincer ca mi-as fi dorit ca preocuparea…

- In calitate de for decizional Plenul Senatului a aprobat marți, 11 septembrie proiectul legislativ prin care se vrea revizuirea articolului 48 din Constituția Romaniei. Revizuirea articolului prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este stipulat…

