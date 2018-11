Stiri pe aceeasi tema

- Irina-Cristina Airinei a fost accidentata mortal ieri pe trecerea de pietoni, in fata Palatului de Justitie din Suceava. Femeia jandarm era insotita de fetita ei de 1 an si 6 luni, care se afla in carucior. Copilul se afla in coma la spital. „Personalul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu”…

- Cristian Mihai Dide, un protestatar din mișcarea #Rezist, a avut o ieșire incalificabila la aflarea știrii ca o femeie jandarm din Suceava a murit în urma unui accident rutier. ”One more down! Du-te dupa Giani”, a scris Dide, pe Facebook, dupa ce…

- Femeia lovita de o mașina pe trecerea de pietoni din zona Palatului de Justiție din municipiul Suceava a murit la spital iar copilașul ei de un an și jumatate se afla in continuare in coma. Victima se numește Irina Airinei și este capitan la Școala de Subofițeri Jandarmi din Falticeni fost purtator…

- UPDATE – ora 16:11 O femeie in varsta de 40 de ani a decedat miercuri, dupa ce a fost lovita de o masina pe o trecere de pietoni din zona Palatului de Justitie din Suceava. Femeia traversa strada regulamentar, fiind cu fetita ei in varsta de un an si jumatate. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

