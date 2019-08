Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu care se confrunta romanii din comunitatile istorice, aflati in pericol de a-si pierde identitatea, dar si cei din Harghita si Covasna sau care traiesc in diaspora, se vor afla pe agenda lucrarilor Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului, eveniment ajuns la a XVII-a editie, care se…

- Proiectul deFacto este o platforma online, care vine sa informeze alegatorii despre atribuțiile politicienilor aleși și cum sunt realizate promisiunile facute de aceștia în campaniile electorale. Igor Dodon a facut zeci de promisiuni nerealizate: Calitate în sanatate și servicii…

- Vlad Micu lucreaza in cadrul Star Assembly de 4 ani, iar in prezent iși desfașoara activitatea in cadrul departamentului de Managementul Calitații, in funcția de lider de echipa interim, responsabil de managementul furnizorilor. Cu realizari timpurii, Vlad este tanarul ambițios care a acceptat provocarea…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, pentru Digi24.ro ca i-a cerut premierului Viorica Dancila, in cadrul intrevederii pe care au avut-o la Guvern, retragerea de catre ministrul Culturii a avizului dat pentru ”valoarea artistica” a crucii de piatra instalata in cimitirul Valea Uzului.…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat sambata ca solutiile pentru asigurarea dreptului la vot al romanilor din diaspora trebuie luate rapid si pe baza unui dialog corect, fara patima electorala, "chiar daca unii apeleaza la tactici electorale din lipsa de solutii". …

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste vineri, 7 iunie 2019, incepand cu ora 10:00, in sala "Acad. Dinu C. Giurescu", conferinta cu tema "Dreptul fortei sau forta dreptului? Titulescu si criza actuala a dreptului international", sustinuta de prof.univ.dr. Adrian Nastase, presedintele…

- Ministerul Sanatatii si OMS au lansat Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale in Romania, pentru perioada 2019-2030. Ministerul Sanatații, in colaborare cu Organizația Mondiala a Sanatați, a lansat azi Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale in Romania, pentru perioada…

