…pentru ca deși am pus in ghilimele „deconspira”, pana la urma asta reiese din declarația prefectului care tinde sa demaște de fapt o conspirație impotriva operatorului județean de salubritate. Forța cu care acuzele au fost „aruncate” in fața cetațenilor și fara o urma de dovada in cele comunicate, ne confirma ura pe care edilul o are fața de operatorul județean de salubritate, adica patronul societații. Astazi in conferința de presa, prefectul Marin Florian a incercat, inca o data, sa lamureasca ce are el in atribuții sau ce nu are, cu privire la existența stației de deșeuri menajere de la Stolniceni…