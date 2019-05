Stiri pe aceeasi tema

- Ticu Costandache, actualul director al Direcției Agricole Vrancea, a fost numit, ieri, prefect al județului, in locul lui Sorin Hornea. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de Guvern și urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Ticu Costandache este funcționar public din 1998, dar a fost angajat…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința din data de 23 mai, o Hotarare privind recunoasterea Asociației Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii ca fiind de utilitate publica.Citește și: BEC a emis o circulara privind acordarea unei zile libere membrilor birourilor electorale si operatorilor…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, marți, ca Guvernul a adoptat prin hotarare indicativii tehnico-economici pentru realizarea spitalului regional din Iași, care va avea 850 de paturi, 19 sali de operații și va costa 500 de milioane de euro. Partidele critice la adresa Guvernului au acuzat…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, si un proiect de hotarare prin care se suplimenteaza cu 9.000.000 de lei bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, in vederea acoperirii unor cheltuieli ocazionate…

- •In perioada scursa din 1990 și pana la zi, conducerea Instituției Prefectului a fost asigurata de 12 prefecți și respectiv 7 subprefecți. Sarbatorirea pentru prima data a „Zilei Instituției Prefectului”, dupa instituirea acesteia prin Legea nr.348/2018, reprezinta ,pe langa caracterul sarbatoresc și…

- Guvernul Romaniei a imprumutat, astazi, 3 miliarde de euro, prin vanzarea de eurobonduri pe 7, 15 și 30 de ani, aceasta fiind cea mai mare suma luata pana acum la o singura ieșire pe piețele externe. Este pentru prima data cand Romania se imprumuta pe 30 de ani, in euro. Executivul a mai luat bani de…

- Executivul vrea sa suspende pana in 31 mai cerinta ca administratorii fondurilor de pensii private obligatorii - Pilonul II, sa isi majoreze capitalul social, potrivit proiectului de ordonanța prin care Guvernul vrea sa modifice OUG 114. Prin OUG 114, anunţată în decembrie 2018, Guvernul…