- Pompierii militari valceni intervin marti pentru stingerea ultimelor focare ale incendiului de padure de la Malaia, din zona Muntilor Lotrului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit agerpres.ro.Acestia au precizat ca in zona actioneaza…

- Soferii care „se lasa de alcool” atunci cand stiu ca urmeaza sa conduca autovehicule pe drumurile publice dau dovada in primul rand de responsabilitate si de tarie de caracter. Ceilalti, care conduc cu taria alcoolului in sange, risca sa provoace rani, sa distruga vieti, sa-si piarda libertatea, spun…

- La data de 2 martie a.c., ora 00.10, politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au depistat un barbat, in varsta de 33 de ani, din localitatea Vulturu, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe DJ 225, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultatul in aparatul etilotest…

- Politistii din Timisoara s-au autosesizat si au intocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism fara permis, dupa ce pe retelele de socializare au aparut filmulete cu un adolescent de 15 ani care conduce o masina.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis,…

- La data de 21 februarie a.c., ora 16.30, o patrula de ordine si siguranta publica din cadrul Sectiei 3 a depistat un barbat, in varsta de 29 de ani, din municipiul Constanta, care detinea o jumatate de tigareta confectionate artizanal, ce contineau o substanta vegetala cu posibil efect psihotrop.Politistii…

- Astazi, in jurul orei 11, politistii din cadrul postului de politie Ciocarlia au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care se deplasa pe o strada din localitate.Conducatorul auto nu s a conformat semnalelor regulamentare, a coborat din autoturism si a intrat in curtea unui imobil,…

- La data de 21 ianuarie a.c., ora 02.00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, in varsta de 29 de ani, din orasul Harsova, care a condus un autoturism, pe strada Soveja din Constanta, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In cauza a fost intocmit…

- O fata de circa 16-17 ani a cazut dintr-un autobuz pe un geam spart. Nu se știe deocamdata daca ea a fost impinsa sau a fost un simplu accident, a dezvaluit ziarulincomod.ro. Incidentul s-a petrecut pe Bulevardul Republicii, chiar cand autobuzul pleca din stația de la Conpet in direcția centru.Reprezentanții…