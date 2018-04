Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Catalin Chereches tine mortis sa mai dea o gaura in bugetul Municipiului Baia Mare, insistand ca alesii locali sa voteze alocarea a aproape 1,2 milioane lei (12 miliarde lei vechi), din visteria orasului, pentru organizarea, in data de 2 mai, a evenimentului „Baia Mare – Capitala Tinerilor”.…

- Conducerea Primariei a anuntat in cadrul sedintei ordinare din 30 martie a Consiliului Local ca Bogdan Gavra nu mai este directorul Serviciului Public Asistenta Sociala Baia Mare. Bogdan Gavra a confirmat, pentru ZiarMM, ca si-a dat demisia. Acesta a pierdut recent procesul prin care a contestat decizia…

- Legea 15 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata 2014, i a permis unui barbat din orasul Techirghiol, judetul Constanta, sa primeasca de la Consiliul Local un teren. Acest lucru se intampla in anul 2014. Intre timp, Vasile Vrancescu…

- Primaria Capitalei precizeaza ca achizitiile publice initiate de Compania Municipala Agrement Bucuresti SA pentru evenimentul 'Bucuresti, Inima Ta' au respectat toate prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice. Precizarile PMB vin dupa ce luni Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Romaniuc Ioan, primar al comunei Rona de Sus si in cazul lui Dunca Liviu Toader, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Bogdan-Voda. Astfel, conform ANI, Romaniuc Ioan, in perioada 24 septembrie 2012…

- "Daca lucrurile pe care le-a spus domnul presedinte (n.r. - Liviu Dragnea) sunt adevarate, si eu sunt convins, asa cum il cunosc pe domnul Dragnea, ca spune adevarul, asta arata o putreziciune a statului roman si asta arata ca trebuie sa schimbam toate legile si sa incercam sa facem legile pentru…

- Primaria din Sfantu Gheorghe a arborat, marti, steaguri ale Ungariei pe stalpii de iluminat de pe strazile principale ale orasului, administratia locala precizand ca drapelele ar fi doar ”panglici de culori nationale unguresti” care au fost puse pentru a sarbatori 15 martie – Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti au desfasurat o actiune pe raza de competenta pentru verificarea modului de respectare a prevederilor privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, in scopul prevenirii si combaterii infractiunilor contra patrimoniului. Au fost controlate 14 societati…

- Romanii care au realizat anul trecut caștiguri din tranzacții cu Bitcoin sau alte monede virtuale trebuie sa plateasca la Fisc impozit pe venit și contribuții sociale, chiar daca monedele digitale nu sunt reglementate oficial in țara noastra. Reamintim, Bitcoin a crescut anul trecut de la o mie de dolari…

- Minora de 13 ani, din Baia de Arieș, disparuta de la domiciliu, a fost gasita vineri, pe raza orașului Abrud. Starea ei este buna. Polițiștii fac verificari pentru a stabili daca a fost sau nu victima vreunei infracțiuni, informeaza IPJ Alba. Reamintim ca la data de 2 martie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna aprilie 2018 a fost initiat…

- In spațiul public s-a vorbit mult despre o suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se pune problema suspendarii, dar in joc va intra Curtea Constituționala, care va fi chemata sa…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri, pentru RFI, ca presedintele Klaus Iohannis este obligat de lege sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, dar refuzul sau nu este totusi motiv de suspendare.

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis un mesaj ministrului Tudorel Toader, inainte ca acesta sa faca anuntul cu privire la decizia luata in cazul scandalului din DNA. Prim-ministrul le-a spus jurnalistilor ca nu va discuta cu ministrul Justitiei inainte, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit, insa…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, spune ca asteapta de la ministrul Justitiei sa isi faca datoria, referindu-se la conferinta de presa pe care Tudorel Toader a anuntat-o pentru ziua de joi. Intrebat, la Parlament, ce asteptari are de la ministrul Justitiei, Badalau a spus: "Sa respecte…

- In 19 februarie, Fundația Hope and Homes for Children, impreuna cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Iași, au inaugurat Casa de tip familial „Teilor” din Targu Frumos, județul Iași. Aceasta este prima din cele patru case de tip familial care vor fi deschise pe parcursul…

- „Este dubios ca pe lista se afla toți cei 13 inspectori demiși vara trecuta in mod abuziv, conform unor hotarari judecatorești. Aceștia au fost repuși in funcții de justiție” spune Bilcea. Sergiu Bilcea: „Aceste execuții publice in loturi de zeci de persoane seamana cu procesele staliniste de anii ’50.…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, aleșii locali din Vadu Pașii sunt convocați, pentru ziua de 16.02.2018, de la ora 16.30, in ședința ordinara a Consiliului Local al comunei…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul lui Chelarasu Ciprian, viceprimar al orasului Tirgu Bujor, judetul Galati. "Incepand cu data de 22 iunie 2012, a detinut si a exercitat simultan functia de viceprimar…

- ANI a transmis un comunucat de presa din care reiese faptul ca Daniel Lambru, consilier local municipal si director al Centrului de Zi si de Noapte, in perioada 2013-2017 s-a aflat in incompatibilitate. “In perioadele 18 noiembrie 2013 – 14 august 2014 și 16 august 2016 – 18 iulie 2017, a deținut simultan…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului

- Primarul Ovidiu Cretu vrea sa ia cu forta terenul de pe Bistricioarei, unde vrea sa faca o parcare. Proprietarul parcarii refuza de cativa ani buni sa vanda terenul, fiind nemultumit de suma oferita de municipalitate. Primaria Bistrita spera sa ia terenul obligat-fortat folosindu-se de o chichita legislativa.…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a inmanat sambata, 10 februarie, personalitaților județene dar și invitaților din Ucraina, Republica Moldova și Polonia, diploma și medalia aniversara la implinirea a 630 de atestare documentara a orașului și a Cetații de Scaun. Momentul s-a consumat in sala…

- La termenul de joi, de la Curtea Suprema, unde s-a discutat cererea DNA de redeschidere a dosarului pe numele vicepremierului Paul Stanescu, care vizeaza fapte din 2010, s-a stabilit o noua sedinta de judecata. Potrivit vicepremierului, procesul s-a amanat pentru 22 februarie.

- Sambata, 3 februarie, de la ora 11.00, a fost programata penultima dezbatere a bugetului orasului Mioveni pe 2018, cu locuitorii cartierului Cluceresa. Au participat primarul Ion Georgescu, o parte din consilierii locali, directori ai instituțiilor aflate in subordinea Consiliului…

- Acum, iesenii pot crea ei insisi un regulament local – cu valoare de lege in municipiu – prin care sa stabileasca cum vor fi sprijiniti si convinsi localnicii sa-si ingrijeasca fatadele. Totul a pornit de la FATATA, un proiect colaborativ initiat de Tiberiu Teodor-Stanciu, arhitect iesean si fondator Atelier…

- Avocatul Laura Vicol a reacționat dur dupa vestea clasarii dosarului Microsoft. „Din nou ați incalcat legea in mod grosolan, stimata doamna Kovesi. Nu va pot numi nici macar procuror, dar șef, ați facut de ras toata tagma profesionala pe care o reprezentați”, a fost atacul dur al avocatei la adresa…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, indiferent de mesaj sau de starea pereților, sancțiunile pentru grafferi sunt cuprinse intre 100 și 500 de lei. „Este vorba despre doua tinere din Timișoara, care și-au gasit astfel, dupa cum au declarat, un mod mai aparte de a se…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul abia instalat in funcție au anunțat ca renunța la paza cu oameni de la Serviciul de Protecție și Paza (SPP) și vor fi aparați de luptatori ai Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei (BSIJ), o structura de elita a armei din subordinea MAI.…

- Prefectul de Neamț are 48 de ore la dispoziție sa emita ordinul prin care-l suspenda pe Ionel Arsene din calitatea de consilier județean și, implicit, din cea de președinte al Consiliului Județean Neamț. Asta inseamna ca, pana cel mai tarziu joi , 1 februarie, trebuie dat ordinul de suspendare, dupa…

- In cartierul Faget a avut loc cea de-a doua dezbatere publica a bugetului orașului Mioveni pentru anul 2018. La intalnirea cu cetațenii din Faget au participat primarul Ion Georgescu, viceprimarul Aurel Costache, o parte dintre consilierii locali, directori ai instituțiilor aflate in subordinea…

- Consilierii locali PSD aduc din nou in discutie problema bugetului local al municipiului Alba Iulia. Sustin ca nu a fost publicat inca pentru consultare publica si ca nu vor gira „un buget ascuns de albaiulieni, ținut la sertar”. Reamintim ca situatia a mai fost sesizata saptamana trecuta, tot de consilieri…

- "Bomba" consta in faptul ca autorizatiile taxi, sunt, de ani buni, obiectul intelegerii intre Primaria Capitalei si grupul mafiot din taximetrie si este la vedere chiar pe site-ul institutiei. Daca luam ca reper situatia autorizatiilor taxi la data de 15.07.2012 vom vedea ca numarul autorizatiilor,…

- Avocații din Ungheni nu vor sa treaca la Baroul din Chișinau. Aparatorii insista sa ramana, in continuare, in componența Baroului Balți. Și asta dupa ce Judecatoria Ungheni a trecut in circumscripția Curții de Apel Chișinau, o parte dintre avocații din aceasta localitate refuza sa faca parte din Baroul…

- Anuntul oficial a fost facut in cadrul sedintei Consiliului Local de marti, 23 ianuarie, ocazie cu care secretarul municipiului, Petre Rosu, a fost felicitat, in numele consilierilor, al functionarilor Primariei, dar si al tuturor giurgiuvenilor, de primarul Nicolae Barbu: “Vreau sa va felicit pentru…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat ca este de acord cu toate formele de protest, cu toate mitingurile si adunarile publice, cu conditia ca legea sa fie respectata. Edilul a facut un apel catre participantii la proteste care sunt de buna credinta sa accepte…

- Pe 2 februarie 2018, Consiliul Local Pitesti a programat, respectand astfel cerintele legii, dezbaterea publica a bugetului municipiului. Locuitorii orasului pot depune, in scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul bugetului municipiului Pitesti pe anul 2018, pana la data de 2 februarie…

- Secretarul general de stat la Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gilca, spune ca instituția va raspunde celor 98 de femei care au semnat o petiție și au dezvaluit adevarate drame din perioada in care fie au trebuit sa fie sa intrerupa sarcina, fie sa aduca pe lume un copil.

- ”Noi avem niște aberații și niște anomalii cumplite. Ma uit la Consiliul Concurenței condus de lugubrul personaj Bogdan Chirițoiu, lugubru din toate punctele de vedere. In orice țara, baiatul asta era anchetat și, pentru tot ce a facut, lua cu miile de ani de condamnari.” a spus Codrin Ștefanescu,…

- F. T. De la intrarea in vigoare, in toamna anului trecut, a Legii recursului compensatoriu, din cele doua penitenciare prahovene – Ploiești și Targșor – au fost liberate, pana ieri, 246 de persoane. Purtatorul de cuvant al unitații din Ploiești, Cristina Comnea, ne-a precizat ca din unitatea penitenciara…

- In Monitorul Oficial de vineri(05 ianuarie 2018) s-a publicat HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Reamintim faptul ca legea ce obliga comerciantii sa se doteze cu cititoare…

- Judecatoria Aiud a finalizat motivarea deciziei prin care primarul PSD al orașului Teiuș. Mirel Halalai, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de conflict de interese. In esența, judecatorul a constatat fara dubiu vinovația primarului, care a incheiat contracte…

- Curtea Constitutionala moldoveana a suspendat temporar vineri, a doua oara in decurs de o saptamana, puterile presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze o lege ce interzice de facto anumite publicatii ruse in Republica Moldova, relateaza AFP. Sustinator al unei apropieri fata de Rusia, Igor…