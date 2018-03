Stiri pe aceeasi tema

- Gest neasteptat al ministrului Culturii si Identitatii Nationale! George Ivascu, a solicitat aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea ministerului in ce priveste lucrarea Cumintenia Pamantului, dar si a unor institutii din subordine, aflate in…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), George Ivascu, a soclitat in urma evaluarii din prima luna de mandat, aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului cu privire la verificarea activitatii ministerului in fruntea caruia se afla. Verificarea ar viza subiecte precum…

- Corpul de control al prim-ministrului va ancheta cazul „Cumințenia pamantului”, dupa scandalul legat de incasarea donațiilor, in vremea Guvernului Cioloș, nereturnate nici la aceasta ora. Ministrul culturii, George Ivașcu, a solicitat, ca urmare a evaluarii din prima luna de mandat, aprobarea unei misiuni…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a solicitat miercuri aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea ministerului in ce priveste lucrarea Cumintenia Pamantului, dar si a unor institutii din subordine, aflate in situatii juridice…

- Un fost sef de institutie s-a autodetonat pur si simplu in direct pe B1 TV. Ex seful Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a dezvaluit ca a facut parte din asa zisul 'Stat Paralel'.Citeste si: RCS & RDS și TELEKOM puși la zid: Un cunoscut GIGANT ii pune 'in pericol'-…

- Ministerul Educatiei a decis anularea rezultatelor evaluarilor inspectorilor scolari generali, a inspectorilor generali adjuncti si a directorilor caselor corpului didactic, dupa ce in urma verificarilor facute de catre Corpul de Control al ministrului au fost constatate vicii majore in organizarea…

- Buzoianul Bogdan Despescu, fost șef al Poliției, susține ca nu a fost surprins de cercetarea disciplinara declanșata odata cu depistarea, in luna ianuarie, a agentului acuzat de pedofilie, precizand ca deținea date potrivit carora ministrul Carmen Dan dorea sa-l demita de la finalul lui 2017. „Declanșarea…

- Treisprezece persoane au fost ucise in accidentul de elicopter al ministrului de Interne din Mexic, Alfonso Navarrete, care calatorea vineri in zona afectata de un seism puternic produs anterior, au declarat sambata autoritatile locale.

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date nereale"…

- „Declansarea cercetarii mele disciplinare, ca urmare a verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece aceasta decizie era "necesara" pentru argumentarea declaratiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronuntat cu privire la vinovatia mea,…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, subliniaza ca raportul Corpului de control al Ministerului de Interne intocmit dupa declanșarea scandalului de pedofilie prezinta "date nereale" si "informatii incomplete", "de natura a induce in eroare opinia

- Fostul șef al Poliției Romane, chestor Bogdan Despescu este decis sa iși caute dreptatea atat in MAI cat și, eventual, in instanța, dupa ce a aflat ca va fi cercetat disciplinar in urma verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului. Bogdan Despescu susține ca avea informații ca urma sa…

- Ministrul Mihai Viorel Fifor a semnat in data de 17 ianuarie decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu rang de secretar de stat. Ulterior, Corpul de Control al Ministrului a demarat o ancheta pentru cercetarea disciplinara…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date…

- „Declansarea cercetarii mele disciplinare, ca urmare a verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece aceasta decizie era "necesara" pentru argumentarea declaratiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronuntat cu privire la vinovatia mea,…

- Prima reacție a lui Horia Georgescu dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) susține ca a stat in arest patru luni, deși nu fost „nicio clipa acuzat de corupție, luare de mita și fapte de violența”. Fost șef al ANI a scris mesaj…

- Dezastru total la resursele minerale ale statului! Un control al Corpului de Control al Primului Ministru la Agenția pentru Resurse Minerale s-a finalizat cu sesizarea Parchetului Curții de Apel, precum și a altor instituții de control ale statului dupa neregulile majore gasite de inspectorii guvernamentali…

- Despre medicul clujean Mihai Lucan, cercetat de procurorii DIICOT intr-un dosar in care oamenii legii au suspiciuni de delapidare, s-a aflat, mai nou, ca a intrat in vizorul reprezentantilor Agentiei Nationale de Integritate (ANI), care il banuiesc de conflict de interese. Concret, dinspre ANI s-a transmis,…

- Codrin Ștefanescu, despre dezvaluirile privind DNA: Tudorele, fa ceva, ca nu se mai poate! Lucrurile au ajuns la paroxism!, a spus secretarul general adjunct al PSD, luni, afirmand ca vorbim de o cangrena generalizata și trebuie luate masuri urgent, fie ca este vorba de o ancheta penala sau despre sesizarea…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri în Monitorul Oficial. Pe 18 ianuarie, Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar…

- Constantin Robu a fost numit in functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Constantin Robu era detasat de cateva luni de la Ministerul de Interne, in functia de director general…

- Constantin Robu a fost numit in functia de secretar de stat sef al Corpului de control al prim ministrului, printr o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata in Monitorul Oficial.Pe 18 ianuarie, Bogdan Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat sef al Corpului de control al…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila l-a numit pe Constantin Robu in functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al prim-ministrului. Potrivit HotNews.ro, acesta este ofiter, activand in cadrul corpului de control al Ministerului de Interne. Constantin Robu este ...

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca in Romania exista medici care au abandonat orice fel de morala, pentru a obține putere. Aceștia caștiga zeci de mii de euro pe luna, bani negri, si iși folosesc influența pentru a duce pacienții de la stat la privat. Totul in detrimentul medicilor…

- Ionel Arsene a intervenit in 2013 pe langa o persoana din conducerea Agentiei Nationale de Integritate (ANI) pentru ca presedintele de la acea vreme al Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Culita...

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene pus sub control judiciar pentru coruptie Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost plasat pentru 60 de zile sub control judiciar, pentru trafic de influenta. Magistratii Tribunalului Bacau au respins propunerea de arestare preventivã…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul Oficial. Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi în Monitorul Oficial. Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- * Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor…

- Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict in prima instanța. Georgescu lanseaza o serie de acuzații la adresa DNA, intr-o postare de pagina de Facebook, in care susține ca a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita „pentru echilibru”, sustinând necesitatea stabilirii unor „limite de competenta ale guvernului si ale partidului”. „La…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza ”Despre hotie, crima, fente si floricele” si vorbeste despre cateva ”fente” care au fost aplicate de ”mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte”. Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul…

- Actorul Alexandru Arsinel a fost acuzat ca in 2013 ar fi primit tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, cand a suferit o operatie de transplant renal la Institutul de Urologie din Cluj. Profesorul Lucan spunea atunci ca a considerat ca starea de sanatate a actorului era mai grava decat…

- Alexandru Arsinel ii ia apararea medicului Mihai Lucan. Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea ce i se intampla fostului…

- Arsinel, despre acuzatiile de tentativa de omor aduse doctorului Lucan: "Oribil!" Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea…

- Alexandru Arsinel a fost acuzat ca ar fi primit tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, in 2013, cand a suferit o operatie de transplant renal. Un scandal urias a fost declansat atunci, iar medicul spunea ca a considerat ca starea de sanatate a actorului era mai grava decat a altora.…

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala „in rem” pentru tentativa de omor calificat cu premeditare, dupa ce medicul Mihai Lucan ar fi incercat sa sectioneze intentionat artera unui pacient, pentru a-i face rau unui coleg, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Anchetatorii…

- Dezvaluiri ale fostului ministru al sanatatii Vlad Voiculescu despre dosarul Lucan."Caracatita domnului Lucan" Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a facut marti cateva referiri despre dosarul intrumentat de procurorii DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan. "CARACATIȚA DOMNULUI…

- Intr-o postare pe facebook, cu titlul "CARACATIȚA DOMNULUI LUCAN", fostul ministru arata, citand paragrafe din rechizitoriul anchetatorilor, ca Mihai Lucan ar fi incercat chiar sa obțina o intalnire cu el. "In bula mea, toata lumea pare absolut șocata de acuzațiile care ii sunt aduse domnului…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca dosarul DIICOT pe numele lui Mihai Lucan și a fiului acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut. Vlad Voiculescu mai…