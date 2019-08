Stiri pe aceeasi tema

Duminica, 25 august, se organizeaza la Urca o noua ediție a manifestarii „Jocul la șura" cu ocazia implinirii a 730 de ani de atestare documentara a localitații.

Aeroportul International „Avram Iancu" Cluj, anunta faptul ca in luna iulie 2019, pentru prima data in istoria sa traficul de pasageri intr-o luna calendaristica a depasit pragul de 300.000...

La data de 31 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au retinut pentru 24 de ore un barbat de 34 de ani, din municipiul Campia Turzii, judetul Cluj, cercetat sub...

- Oamenii din Mascauti, raionul Criuleni, se mandresc cu satul lor. Acestia au sarbatorit 583 de ani de la prima atestare documentara a localitatii. Au facut-o asa cum spune traditia la moldoveni - cu muzica si voie buna.

Politistii Serviciului de Investigații Criminale Brașov au descins la cinci adrese din municipiul și județul Cluj, la locuințele membrilor unei grupari suspectata de inșelaciune.

In perioada 28 – 30 iunie a.c., la nivelul intregii țari, Poliția Romana a derulat o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Timp de trei zile, toate radarele au fost scoase pe șosele și...

- In opinia genealogului Octav-George Lecca, familia Berindei iși are originea in Moldova, inca din timpul lui Ștefan cel Mare, Berindei Knejul fiind cunoscut ca pretendent la tronul Moldovei și adversar al domnitorului Ștefan. In secolul al XVII-lea familia Berindei era stabilita in Oltenia, la data…

La data de 29 iunie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Campia Turzii au identificat si retinut un barbat de 29 de ani, din municipiul Campia Turzii, judetul Cluj.