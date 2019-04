Stiri pe aceeasi tema

- Fenonem meteo peruculos in judetul Calarasi. Un vartej urias, care seamana cu o tornada a fost filmat marti dupa-amiaza in localitatea Drajna, in timpul unei furtuni care a spulberat Baraganul.

- O tornada de dimensiuni apreciabile s-a format in apropierea localitații Drajna din județul Calarași. Vantul puternic a rasturnat un autocar in care se aflau 39 de persoane. Autoritațile au declanșat planul roșu de intervenție. Sun...

- O tornada uriasa a lovit la Drajna, in judetul Calarasi, iar soferii au oprit sa priveasca si sa filmeze uluiti imagini cum rar s-au mai vazut in Romania. The post O tornada uriasa a lovit Romania. Imagini cum rar s-au mai vazut la noi (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Un fenomen meteo cu o amploare rar inregistrata in Romania s-a produs astazi in zona localitatii Drajna din judetul Calarasi. O tornada impresionanta a fost filmata de mai multi soferi in sudul țarii. Oamenii s-au oprit pe marginea soselei, nestiind practic ce sa faca. Curentii de aer se deplaseaza…

- Un autocar cu 39 de persoane la bord s-a rasturnat marti din cauza vantului puternic in localitatea Brancoveni, judetul Calarasi. Potrivit ISU Calarasi, sapte persoane sunt ranite, dintre care una in stare grava. Raed Arafat, secretar de stat in MAI, a precizat la Romania TV ca a fost activat planul…

- O tornada uriasa a lovit la Drajna, in judetul Calarasi, iar soferii au oprit sa priveasca si sa filmeze uluiti imagini cum rar s-au mai vazut in Romania. The post O tornada uriasa a lovit la Drajna. Imagini cum rar s-au mai vazut in Romania (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- O tornada s-a produs marti, 30 aprilie, in judetul Calarasi, in apropiere de Autostrada Soarelui. Fenomentul a fost surprins de mai multe persoane, care au publicat imaginile pe Facebook.Tornada a fost confirmata, la Antena 3, de reprezentanti ai Administratiei Nationale de Meteorologie. Fenomentul…

- Imagini incredibile filmate in urma cu puțin timp in județul Calarași. Un cititor Libertatea ne-a trimis o inregistrare care arata o tornada formata in zona barierei de la Drajna. In județul Calarași este in vigoare la aceasta ora un cod portocaliu de caderi izolate de grindina - posibil de medii și…