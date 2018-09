Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat, marti, ca nu stie daca ordinul de evacuare a Pietei Victoria a fost falsificat pentru ca nu a vazut documentele dupa ce au plecat de la ea, refuzand sa spuna ora exacta la care a aprobat ordinul, din cauza anchetei Parchetului.

- Ministrul de interne, Carmen Dan, a replicat criticilor exprimate de primarul Bucureștiului, Gabriela Firea. Primarul capitalei i-a cerut demisia in cadrul CEX al PSD, iar ministrul spune ca e gata sa faca un pas in spate, cu o singura condiție: demiterea sa sa fie votata in forul care a și numit-o…

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat, luni, ca a semnat ordinul de interventie a jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august "dupa 12 noaptea". Asta in conditiile in care procedura de evacuare a Pietei Victoria a fost declansata putin dupa ora 23:00. Potrivit purtatorului…

- Prefectul Capitaei Speranta Cliseru a sustinut, miercuri, la iesirea de la audierile de la Parchetul General, ca a respectat legea "cu strictete”, iar ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei pe care l-a semnat respecta legislatia in vigoare. Speranta…

- Fostul primar al sectorului 6, Rareș Manescu, cunoscut, in perioada in care a deținut mandatul, drept „primarul -fantoma”, pentru absența sa din spațiul public și pentru lipsa de inactivitate, a plecat din PNL, la ALDE. Rareș Manescu nu a anunțat in mod personal trecerea la formațiunea condusa de Calin…

- RUSIA 2018. Duminica sunt programate alte doua meciuri din optimile de finala ale Campionatului Mondial. Țara gazda Rusia va da piept cu fosta campioana mondiala Spania. Invingatoarea dintre cele doua formații va intalni in sferturi caștigatoarea celei de-a doua confruntari a zilei: Croația vs Danemarca.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis, joi, la Bruxelles, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ingrijorarea sa fața de refuzul lui Klaus Iohannis de a respecta decizia Curții Constituționale pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi. Calin Popescu Tariceanu…

- RUSIA 2018. Diego Maradona (57 de ani) a fost in centrul atentiei la meciul Nigeria – Argentina 1-2, care a asigurat calificarea “Pumelor” in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Rusia. “El Pibe d’Oro” a fost luat pe brate si dus la spital la finalul meciului de la Sankt Petersburg, informeaza…