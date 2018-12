Prefectul Capitalei, omul Gabrielei Firea, a fost demis

Stiri pe aceeasi tema

- Informația a fost confirmata in urma cu puțin timp de purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. Speranța Cliseru este considerata o apropiata a primarului Gabriela Firea, iar demiterea ei vine in contextul unui conflict care exista de mai mult timp intre Firea și liderul PSD, Liviu Dragnea. Vom…

- O decizie bomba zduduie scena politica și risca sa incendieze din nou PSD-ul. Guvernul a decis incetarea mandatului prefectului de București, Speranța Cliseru.Cliseru este o apropiata a Gabrielei Firea, iar sursele noastre arata ca Liviu Dragnea a comandat schimbarea ei din funcție tocmai…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, se distanțeaza de declarațiile lui Liviu Dragnea, cel care spunea ca in 10 august, in Piața Victoriei s-a incercat o lovitura de stat.Carmen Dan susține ca ea nu a folosit niciodata acești termeni in declarațiile sale publice. Raspunsul ministrului vine ca…

- Vineri are loc primul termen in dosarul in care Irina Tanase, iubita liderului PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila, premier al Romaniei, Gabriela Firea, primar al Capitalei, Carmen Dan, ministru de Interne, si Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, cer daune jurnalistilor publicatiei Times New Roman.

- Speranța Cliseru se plange ca primește telefoane anonime: „Am avut un soc la inceput”, a marturisit prefectul Capitalei, marti, la audierea din comisia de Aparare de la Senat. Prefectul Capitalei a afirmat ca se simte amenintata si ca primeste telefoane anonime in urma evenimentelor din 10 august. „Normal…

- Atat ministrul de Interne, cat si Speranta Cliseru, dar si maiorul Laurentiu Cazan, coordonatorul interventiei jandarmilor la mitingul din 10 august, si Ionut-Catalin Sindile, imputernicit inspector general al Jandarmeriei Romane sunt asteptati sa dea explicatii, marti, in fata parlamentarilor din Comisia…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, considera ca ancheta Parchetului General impotriva jandarmilor este o incercare de intimidare a instituției Jandarmeriei. Jurnalistul Rareș Bogdan a reacționat dur la aceste declarații și a spus ca ministrul de Interne da dovada de ”tupeu maxim și obraznicie”.Citește…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca, din cunoștințele sale, cea care conduce Parchetul General este de fapt fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, afirmand ca s-ar incerca deschiderea unui dosar penal pe numele ministrului Carmen Dan."Este incalificabil. In orice țara din Europa…