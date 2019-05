Prefect Suceava: Modernizarea DN 18 se va va finaliza pe 31 august Adomnicai a precizat ca, in prezent, se circula pe asfalt pe ambele tronsoane cuprinse intre Sesuri si Iacobeni, respectiv Lot 3 si Lot 4, restrictii de circulatie fiind doar la nivelul celor trei poduri de pe traseul la care se lucreaza. Potrivit prefectului, managerul de proiect de la firma care executa lucrarile de modernizare pe DN 18, Vasile Strimbeanu, a spus ca la Lotul 4 s-a definitivat asternerea stratului de legatura, binder, lucrandu-se la cel de-al doilea strat de mixtura asfaltica, respectiv stratul de uzura. 'Desi conditiile meteorologice din aceasta primavara nu au fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

