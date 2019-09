Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are restante la capitolul goluri in acest start de sezon. Cu doar trei reusite, toate intr-un singur joc, in editia 2019-20, „Baietii in ghete” au parte maine de un nou duel cu CSM Resita, de aceasta data in campionat acasa dupa esecul la limita suferit in Cupa pe terenul carasenilor.…

- Desi initial se parea ca partida ASU Politehnica – CSM Resita din runda a VIII-a a Ligii 2 se va juca pe „Dan Paltinisanu”, duelul banatean va avea loc totusi pe arena mai micuta din centrul Timisoarei. Derby-ul vestic a fost programat sambata, de la ora 16.30, pe „Stiinta”. ASU Poli a disputat in acest…

- „Baietii in ghete” continua sa-si chinuie suporterii in noul sezon. Dupa ce au cedat si in Cupa la Resita, ASU Politehnica a avut doar pe jumatate o prestatie superioara pe „Stiinta” cu Farul Constanta, scor 0-0. Un egal fara goluri care a dus la sapte numarul meciurilor oficiale fara bucuria golurilor…

- „Baietii in ghete” au bifat al saselea meci oficial din sapte in acest sezon in care nu reusesc sa marcheze macar un gol. ASU Politehnica a fost invinsa de aceasta data in turul IV al Cupei, pe terenul lui CSM Resita, scor 0-1. Dragos Saulescu a marcat singurul gol al unei partide cu doua galerii […]…

- „Baietii in ghete” au parte de o misiune aproape imposibila in Teleorman. Mugur Gusatu are batai de cap „la prima strigare” pe banca lui ASU Politehnica, alb-violetii vor fi lipsiti pe terenul liderului de serviciile celui mai in forma junior. In schimb, gazdele de la Turris Turnu Magurele si-au continuat…

- Suporterii alb-violeti au grabit anuntul in privinta noului „principal” al Politehnicii dupa despatirea de Cosmin Petruescu. Fosta glorie polista Mugur Gusatu e oficial tehnicianul care ii preia pe „Baietii in ghete” dupa remiza alba de azi cu Concordia Chiajna. Atacant devenit emblematic pentru suporterii…

- ASU Politehnica a pus capat esecurilor acasa, dar nu a inceput seria victoriilor prin mutarea pe „Stiinta”. La ultimul meci cu Cosmin Petruescu pe banca tehnica, „Baietii in ghete” au remizat alb, scor 0-0, cu Concordia Chiajna. Conducerea alb-violetilor va anunta oficial maine numele noului tehnician.…

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…