- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- Politicienii au o noua tema de vorbit fara sa spuna nimic. Vor unirea cu Republica Moldova. Cred ei ca asta da bine in anul centenarului Marii Uniri. PMP si PNL pedaleaza in ultimele zile pe necesitatea unirii, pe care cica o trateaza cu...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va lua (...)PNL, asa cum a fost in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale, informeaza agerpres.ro. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va…

- „Cerem tuturor consilierilor judeteni si conducerii Consiliului Judetean sa adoptam aceasta declaratie in cadrul unei sedinte solemne pe data de 27 martie 2018, data la care Sfatul Tarii din Republica Democratica Moldoveneasca a votat Unirea cu Romania", se arata in propunerea liberalilor. „A venit…

- Consiliul Local al municipiului Lugoj, județul Timiș, a votat joi o Declarație de Reunire, prin intermediul careia își exprima solidaritatea cu autoritațile locale din Republica Moldova care au votat pentru Unirea cu România și îndeamna unitațile administrativ-teritoriale de pe…

- „Consiliul Local Iasi are sansa de a scrie istorie, calcand pe urmele celor aproape 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat si asumat declaratia de sustinere a unirii celor doua tari", se arata in motivarea proiectului de hotarare pe care consilierii locali PMP Violeta Gaburici si Daniel…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Liga Alesilor Locali Unionisti, constituita la sfarsitul saptamanii, ii are ca presedinte pe primarul Iasului, Mihai Chirica, si vicepresedinte pe cel al orasului Cimislia, Gheorghe Raileanu. Cimislia a fosta prima localitate din Republica Moldova care a adoptat declaratia simbolica de unire cu Romania.…

- Declarația simbolica de Unire cu Romania a fost votata in cea de-a 107-a localitate din Republica Moldova. Astazi, comuna Pepeni din raionul Sangerei și-a manifestat public dorința de a se uni cu Romania.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire dintre Romania si Republica Moldova, adoptate de mai multe localitati din cele doua tari sunt „expresia unei dorinte”, dar nu au valoare juridica, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cum ar avolua economia țarii dupa Reunificare? Marimea pieței va determina un val de investiții private, tendința de a ocupa o piața libera pâna acum va aduce cel puțin extinderea firmelor prezente în România dincolo de Prut, investițiile care vor fi demarate în…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- Numarul localitaților din Republica Moldova care au votat declarația simbolica de Unire cu Romania a ajuns aseara la 103. Cea de-a 100-a localitate semnatara a devenit Sarata Galbena, din raionul Hincești, urmata de Popeasca din Ștefan Voda, satul Stolniceni din Hincești și Carabetovca din Basarabeasca.

- In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi, semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire.…

- Comuna Cuhnești din raionul Glodeni a semnat declarația de Unire cu România. Pe document și-au pus samnatura și doi consilieri socialiști, care, în pofida „valorilor” promovate de partid, s-au dovedit a fi adevarați unioniști. Actul simbolic a fost semnat de…

- Daniel Olteanu Deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu atrage atenția ca, in baza obiectivelor asumate de PSD prin Programul de Guvernare, obiective care se refera la consolidarea durabila a relației cu Republica Moldova prin investiții și alocari de fonduri, in special in domeniul transporturilor și…

- „Inceputul anului politic 2018 pare a fi unul destul de tensionat atit pentru actorii politici, cit și pentru cetațeni”, scrie, intr-un material publicat pe site-ul Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), liderul acestei formatiuni, Alexandru Oleinic. „In timp ce reprezentanții unor partide…

- [caption id="attachment_40165" align="alignleft" width="300"] Primarul de Sadova, Vladimir Susarenco[/caption] Primarul de Sadova, Vladimir Susarenco, a anunțat pentru ”Expresul” ca, in prezent, sunt adunate semnaturi de la sateni pentru Declarația de Unire. ”Le vom demonstra ca noi, cei care ne dorim…

- Igor Dodon sustine ca Romania promoveaza unirea cu Republica Moldova la nivel de stat, iar aceasta politica este un gresita. Presedintele a dat asigurari ca Chisinaul nu pretinde la vechile teritorii moldovenesti, care acum sunt parte a Romaniei, si cere ca si Bucurestiul sa nu aiba pretentii teritoriale…

- Deputatul Partidului Democrat Corneliu Dudnic a declarat sambata, 24 februarie, ca el va fi primul care va lua arma in mana pentru a apara autonomia gagauza, in cazul in care Republica Moldova va decide sa se uneasca cu Romania.

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Dupa ce mai multe primarii din Republica Moldova au semnat declaratii simbolice de unire cu Romania, socialistii au inceput in paralel colectarea de declaratii privind condamnarea unionismului. Deputatul PSRM Vlad Batrincea sustine ca deja 217 primarii din tara au semnat contra unirii cu Romania.

- Fostul președinte al Romaniei se arata mandru ca tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza Declarația simbolica de Unire. „Alooooo ! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului ! Se aude ? A inceput Unirea !", a scris Basescu pe pagina sa de facebook.

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Scopul independenței Republicii Moldova a fost unificarea cu România. Valentin Dolganiuc este unul dintre semnatarii Declarației din 1991. Ex-deputatul considera ca unioniștii au luptat pentru independența, iar cei care sunt astazi stataliști, în anul de rascruce politica, au militat…

- Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor la finalul lunii decembrie, cu 18 voturi „pentru" si o abtinere in comisia de invatamant a Camerei, iar PMP si PNL au parasit sala. Initiativa a fost sustinuta inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul…

- Fostul sef de stat al Romaiei Traian Basescu a declarat ca Igor Dodon s-ar fi speriat ca in Republica Moldova a inceput un curent unionist puternic, de aceea presedintele moldovean a afirmat ca unirea inseamna razboi civil.

- Republica Moldova de mult ar fi primit asistența macrofinanciara din partea Uniunii Europene, daca nu ar fi fost schimbata legislația electorala, susține deputatul Parlamentului European din partea grupului Partidului Popular European (PPE), Siegfried Mureșan. Potrivit agenției INFOTAG, el a amintit…

- Evenimentul a avut loc in Biserica istorica „Vovidenia” din Galati, in anul 1859. In curtea bisericii a fost ulterior inmormantata mama domnitorului, Sultana Cuza. Povestea bisericii este realmente dramatica, pentru ca a trebuit sa treaca prin nenumarate necazuri, inclusiv dupa Revolutie.

- Scaderea indicelui democrației ar trebui sa alarmeze clasa politica, dar și intreaga societate. Atit timp cit Republica Moldova continua sa mearga pe calea integrarii europene, adica intr-un spațiu unde democrația este la ea acasa, scaderea aceasta este una suparatoare. Aceasta opinie a fost exprimata…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau.

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- ”Traian Basescu a fost primit ca un erou eliberator la Nisporeni, acolo unde s-a intalnit duminica, 28 ianuarie, cu cetațenii orașului”, a scris site-ul B1.ro. ”Traian Basecu intampinat cu entuziasm și muzica patriotica la Nisporeni”, menționa, in aceeași zi, Deschide.md. ”Traian Basecu a participat…

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- Vocile unioniste au început sa se auda, din ce în ce mai des, inclusiv la nivelul Parlamentului European. Unul dintre cei care își doresc Unirea României cu Republica Moldova este și europarlamentarul Marian-Jean Marinescu. „Eu mi-aș dori, în ce privește…

- Deputat Viorcia Chereches: “Memoria victimelor trebuie pretuita, sa nu o lasam sa dispara, sa construim o lume mai buna, libera si demna! Anual, pe 27 ianuarie, la nivel mondial, este marcata Ziua Internationala a Comemorarii Victimelor Holocaustului, numita si “o tragedie a umanitatii”. Milioane de…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Dupa ce Primaria comunei Parcova din raionul Edinet a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie simbolica de Unire cu Romania, alte patru localitati din Republica Moldova s-au alaturat acestei actiuni.

- Deputatul roman Constantin Codreanu afirma ca decizia celor cinci localitati din Republica Moldova, care au decis sa semneze o declaratie simbolica de unire cu Romania, este un argument care demonstreaza ca a sosit momentul ca Bucurestiul sa purceada neintarziat la infiintarea unui Minister al Reunificarii…

- Un barbat în vârsta de 43 de ani, din Galati, care a luat în mod fictiv în spatiu, într-o casa cu doar doua camere, aproape 1.500 de cetateni moldoveni pentru ca acestia sa poata obtine cetatenia româna, a fost retinut pentru 24 de ore, pentru fals în declaratii,…

- Federația Rusa este într-un razboi informațional cu toata lumea, iar Republica Moldova nu trebuie sa fie un stat al acestui razboi. Republica Moldova trebuie sa aiba agenda informaționala a sa și interesele sale pe care sa le promoveze. Nu trebuie sa admitem ca televiziunile altui…

- Deputatul PNL, Catalin Predoiu, analizeaza jocul politic al președintelui Klaus Iohannis la desemnarea Vioricai Dancila in funcția de premier. Predoiu susține ca romanii s-au simțit in 2018 așa cum s-au simțit inaintașii noștri in anul 1940, cand Romania a cedat Basarabia. Citește și: Olguța…

- Prezent la 10TV, in cadrul emisiunii „Ora Bucureștiului”, deputatul Daniel Gheorghe a precizat ca va solicita ca reintregirea naționala sa fie obiectiv de țara, nu doar un subiect abordat in preajma unor ”zile cu insemnatate naționala”. Deputatul considera ca avand in vedere ca integrarea…

- Republica Moldova are multe calitati, dar cu greu se poate vorbi despre ea ca despre un stat. Inca si mai putin, ca despre un stat stabil - scrie conferentiarul universitar Razvan Voncu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

