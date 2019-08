Predoiu cere elaborarea unui plan naţional de combatere a crimei organizate Deputatul PNL Catalin Predoiu le cere institutiilor de forta sa elaboreze "neintarziat" si sa puna in aplicare un plan national de combatere a crimei organizate, in contextul cazului de la Caracal.



"Cei care vor sa inchidem discutia despre interlopi odata cu finalizarea anchetei de la Caracal isi tradeaza cetatenii. Daca statul roman inchide discutia despre interlopi, despre crima organizata odata cu finalizarea anchetei de la Caracal isi va trada cetatenii. Putem sa construim autostrazi, putem sa construim scoli, spitale si ce mai doriti dumneavoastra. Daca lasam interlopii, crima… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

