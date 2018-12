Stiri pe aceeasi tema

- Samanii din Peru, care an de an incearca prin ritualuri speciale sa prezica viitorul, nu au vesti bune. In 2019, spun ei, ne asteapta numeroase dezastre naturale precum cutremure si eruptii vulcanice. Au previziuni bune pentru cei din Venezuela. Si asta pentru ca samanii peruani prezic indepartarea…

- La sfarsit de an, samanii din Peru ne spun cum va fi n 2019. Reuniti pe o plaja idilica, samanii au presarat flori si au intonat descantece, pentru ca lideri politici precum Vladimir Putin, Donald Trump si Kim Jong Un sa aiba ganduri pacifiste.

- Noua militari au fost condamnati definitiv la pedepse cuprinse intre cinci si opt ani de inchisoare, dupa ce au fost gasiti vinovati de complot in vederea rasturnarii de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, a anuntat Tribunalul Suprem de Justitie (TSJ), relateaza AFP, informeaza News.ro.Intre…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discutiile se vor…

- Senatorul Traian Basescu considera ca "este ultimul moment" cand opozitia mai poate depune o motiune de cenzura "cu ceva sanse de reusita" pentru indepartarea de la putere a guvernului Dancila. "Opozitia trebuie sa incerce acum! Opozitia trebuie sa inteleaga un lucru elementar: fie ca vorbim despre…

- Ecuador și Venezuela au expulzat șefii de misiune ai ambasadelor lor in cea mai grava criza diplomatica dintre cele doua țari din ultimii ani, dupa declarația ministrului venezuelean de Comunicare, Jorge Rodriguez, care l-a acuzat de minciuna pe președintele ecuadorian Lenin Moreno, relateaza EFE.Primul…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a sustinut joi ca Statele Unite au ordonat Columbiei sa-l asasineze, informeaza vineri dpa. "Casa Alba a insarcinat Bogota cu uciderea lui Maduro", a declarat presedintele venezuelean intr-un comunicat difuzat la radio si televiziune. "De aceea ei imi spun dictator,…