- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Desi Guvernul se lauda constant cu o crestere economica record, prima din Uniunea Europeana, previziunile macroeconomice nu sunt atat de optimiste: in urmatorul an, ne asteptam la o majorare a ratelor de dobanda la creditele in lei (bazate pe indicatorul ROBOR), pe fondul unei deprecieri a leului fata…

- Inflatia ar putea atinge un maxim de 5% in luna mai, dar va reveni spre 3% pe final de an. In aceste conditii si tinand cont si de dobanda de politica monetara, la ce ROBOR mediu ar trebui sa se astepte clientii bancilor cu credite in lei?

- Precum limitarea dobanzilor la creditele pentru gospodarii Fondul Monetar International (FMI) sugereaza ca Romania ar trebui sa evite promovarea unor inițiative precum limitarea dobanzilor la creditele pentru gospodarii si a preturilor la care persoanele fizice pot rascumpara datoriile achizitionate…

- Inflatia crescuta de zece ori, de la 0,5% in ianuarie 2017 la aproape 5% in ianuarie 2018, ar putea creste indicele ROBOR la 3-3,5%, a declarat joi analistul economic Iancu Guda. Analistii financiari indica o decelerare a cresterii economice in 2018 de la 7% pana la maximum 5%, iar in…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate de Eurostat. Comparativ cu situaţia din decembrie 2017,…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Vineri, indicele a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv. Marti, acesta a urcat la 2,09%, cel mai mare nivel din 27 decembrie 2017, cand a atins pragul de 2,10%.…

- Liviu Dragnea a anunțat ca îi va trimite lui Mugur Isarescu o scrisoare la care așteapta niște raspunsuri, dupa ce România a înregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv 4,3% în ianuarie.

- Dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, au decis, marți, senatorii din comisia economica. Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiatorul propunerii, a precizat, dupa ședința, ca in ceea ce priveste dobanda maxima care poate fi perceputa la creditele de consum,…

- Indicele ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017 incoace, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Luni, același indice a urcat la 2,08%. Indicele ROBOR la trei luni este cel in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- Banca Transilvania a avut rezultate foarte bune în 2017, cu o creștere organica, focus pe eficientizare si proiecte în zona de digital banking. Banca fondata și condusa de la Cluja avut în 2017 active totale de 59,3 miliarde lei sunt activele totale,…

- Romania, economia europeana cu cel mai puternic ritm de crestere gratie unui consum viguros, neglijeaza investitiile si se pregateste pentru consecinte dificile, avertizeaza analistii, informeaza...

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei, potrivit news.ro . ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce…

- Grupul italian UniCredit, care con­tro­leaza a cincea banca locala dupa ac­ti­ve, a anuntat o majorare a profitului net pe Romania cu 20%, pana la 88 mil. eu­ro anul trecut comparativ cu 2016, con­form rezultatelor publicate la Milano. Imbunatatirea rezultatului consoli­dat a venit pe fondul…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Avertisment de ultima ora din partea Bancii Nationale! Scumpirile din ultimele luni ar putea da peste cap grav intreaga economie, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Totusi, Isarescu le cere guvernantilor sa nu intervina in vreun fel pentru ca asta ar provoca o explozie a inflatiei.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei…

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- Robor la 6 luni, indicator folosit în special în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei, a facut astazi un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% la 2,33%, iar Robor la 3 luni a urcat de la 1,99% la 2,03%, dupa ce BNR a

- ROBOR ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, instituţia a mai decis și majorarea ratei…

- Economia romaneasca este mai sensibila la dobanzi mari decat la un leu mai slab, iar BNR se afla in mijlocul unei dileme, sustine Iancu Guda, services director, Coface Romania. "Inflaţia deja accelerează spre 5% în prima jumătate a anului curent şi avem dobânzi reale…

- 'Inflatia deja accelereaza spre 5% in prima jumatate a anului curent si avem dobanzi reale negative. Aici vedem Banca Centrala in mijlocul unei dileme, pentru ca nu poti sa mentii dobanzile jos simultan cu un leu puternic. In ultima perioada au fost destul de consistenti in a pregati pietele privind…

- Noua Politica Agricola Comuna (PAC) ce va oferi cadrul in care fermierii vor putea accesa bani europeni genereaza dispute intre statele membre care au interese diferite pe acest subiect. Romania ar putera pierde bani, in cel mai pesimist scenariu. Contributiile statelor membre la bugetul general…

- Specialistii companiei de consultanta imobiliara Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE) si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut la valoarea de 41 puncte, cea mai mica valoare din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, scaderea datorandu-se in special componentei de anticipatii a indicatorului. Astfel,…

- ROBOR, indicatorul de referinta pentru creditele in lei, ar putea varia intre 3% si 3,5% in acest an, in contextul in care inflatia va depasi marginal acest interval, considera Iancu Guda (foto), presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). 0 0 0 0 0 0

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- 2018 marcheaza finalul epocii dobanzilor mici! Avertizarea vine din partea oficialilor Bancii Nationale, care admit ca ROBOR ar putea ajung in curand aproape de 3%. Analistii sunt si mai pesimisti. Din cauza inflatiei care tot urca, ROBOR-ul ar putea ajunge chiar la 4%. Asta inseamna rate mai mari cu…

- Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4.6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru orizontul de 12 luni valorea medie a cursului anticipat este de 4.7329 (valoare in crestere cu 512 pips fata de cea inregistrata…

- In conditiile in care facilitatea de depozit acordata de BNR bancilor comerciale care isi fac depozite la banca centrala este de 0,75%, iar indicele de dobanda Robid la 3 luni (ROBID este rata dobanzii incasata pentru depozitele in lei constituite de catre bancile comerciale la alte banci comerciale…

- Sociologii fac un anunț șocant: Romania ar putea ramane doar 12 milioane de oameni in tara, daca statul nu ia masuri rapid. Potrivit statisticii oficiale, populatia scade constant si peste 45 de ani vom avea o mare problema.Emigrarea se produce din cauza saraciei in special, iar Teleormanul…