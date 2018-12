Predictii despre atacurile cibernetice din 2019. Ce s-a intamplat in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Minerii de criptomoneda, ransomware, atacurile avansate asupra bancilor si imixtiunile in alegerile europarlamentare reprezinta principalele amenintari cibernetice in 2019, au avertizat, luni, specialisti din cadrul producatorului roman de solutii de securitate cibernetica Bitdefender....

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender spun ca in 2019 vom asista la un peisaj cu amenintari informatice din ce in ce mai agresive, menite sa faca mai multi bani ca oricand.

- Dupa ani buni in care a condus clasamentul amenințarilor informatice care țintesc persoane și companii, ransomware a pierdut poziția de lider in prima jumatate a lui 2018. Detronat in premiera de minerii de criptomoneda, ransomware a recuperat din decalaj in a doua parte a anului și a demonstrat ca…

- Dell EMC a lansat software-ul Dell EMC Cyber Recovery, împreuna cu serviciile Dell EMC Cyber Recovery menite furnizarii unei linii puternice de aparare si de protectie a datelor împotriva atacurilor cibernetice distructive si de tip ransomware. Noul pachet software include automatizare,…

- La un an dupa ce organizațiile au fost zguduite de o serie de atacuri cibernetice la scara larga și de permanente acuze privind intervențiile finanțate de stat, securitatea cibernetica continua sa ocupe un loc din ce in ce mai important pe agenda consiliilor de administratie, se arata in studiul EY…

- Rusia a intreprins atacuri cibernetice asupra structurilor de externe si de aparare si a altor institutii de stat din Letonia, a anuntat luni Serviciul de Informatii leton, informeaza Reuters. Serviciul de informatii al armatei ruse (GRU) a incercat sa obtina "in ultimii ani" acces la informatii…

- Doar doi din cei 16 asiguratori autorizați sa practice asigurarile generale in Romania au produse de asigurare de risc cibernetic pentru persoane juridice, iar o a treia intenționeaza sa implementeze in Romania astfel de produse, existente insa la nivelul grupului din care face parte compania, arata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, joi, ca sprijina Marea Britanie și Irlanda de Nord in combaterea atacurile cibernetice, exprimandu-și solidaritate cu afirmațiile ministrul de Externe britanic, Jeremy Hunt, care a acuzat Rusia ca se afla in spatele acțiunilor, scrie Mediafax.„Ministerul…