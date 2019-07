Predicție alarmantă. Ce se va întâmpla cu 80% dintre orașele planetei Un nou studiu realizat in Elvetia atrage atentia ca in 2050, la Londra va fi la fel de cald ca la Barcelona, iar locuitorii din Madrid vor naduși ca cei din Marrakech. La Pescara, proiectilele de gheata, unele de marimea unei portocale, au ranit inclusiv o femeie insarcinata. Victimele au ajuns la spital cu rani la cap, in principal contuzii și taieturi. Mai multe geamuri si vitrine s-au facut țandari, insa și acoperișurile caselor sau masinile au fost greu incercate de rafalele violente. Dupa grindina a inceput furtuna. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașele din Asia raman cele mai scumpe din lume, metropolele de pe continentul asiatic ocupand opt din primele 10 locuri in topul celor mai scumpe orașe din lume pentru expați, potrivit Mercer. Potrivit celui de-al 25-lea raport anual Cost of Living 2019, realizat de firma de consultanță Mercer,…

- Cateva mii de oameni participa la manifestatia „Toti pentru Europa“, care se desfasoara in Piata Victoriei si are ca scop mobilizarea romanilor la vot pe 26 mai, la alegerile europarlamentare. In cadrul evenimentului canta mai multe trupe si tin discursuri personalitati. Evenimentul „Toti pentru Europa“…

- Zeci de orase din 13 tari europene organizeaza duminica actiuni cu scopul motivarii cetatenilor in vederea participarii la alegerile europarlamentare din 23-26 mai si constientizarii importantei implicarii civice. De asemenea, romanii din diaspora vor organiza propriile evenimente la Madrid, Milano,…

- Liverpool a eliminat FC Barcelona si Tottenham a trecut de Ajax Amsterdam, astfel ca vor juca pentru trofeul Ligii Campionilor la 1 mai, pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid. Trofeul Ligii Europa va fi disputat de Chelsea, care a eliminat Eintracht Frankfurt, si Arsenal, invingatoare in fata…

- Dupa minunea inregistrata marti seara, de FC Liverpool, care a depasit un avans de trei goluri avut de Barcelona, Tottenham Hotspur a realizat alta prestatie uimitoare pe "Johan Cruyff ArenA" din Amsterdam. Dupa ce Ajax castigase prima mansa la Londra cu 1-0, la pauza partidei retur din semifinalele…

- Liverpool va juca a noua finala a Ligii Campionilor. Pentru Tottenham, e premiera absoluta. In 2008, Manchester United a invins-o la 11 metri pe Chelsea. Finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și Liverpool se joaca pe 1 iunie, la Madrid, de la ora 22:00. Dupa prima manșa a semifinalelor, mulți vedeau…

- La pauza, Ajax a condus cu 2-0, dupa ce in tur a castigat la Londra cu 1-0. In finala, la 1 iunie, la Madrid, Tottenham va intalni o rivala din Premier League, Liverpool, care marti a invins cu 4-0 FC Barcelona, dupa ce in turul semifinalelor pierduse cu 0-3.

- Liverpool a caștigat returul semifinalei Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), și s-a calificat in a doua finala consecutiva. Finala Ligii Campionilor se joaca pe 1 iunie, la Madrid. Adversara lui Liverpool se va decide dintre Ajax și Tottenham (1-0 in tur). La interviul de dupa meci,…