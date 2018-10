Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi ieseni apeleaza la o metoda mai noua de a calatori pe distante relativ medii: carpooling. Dupa cum spun unii, modalitatea aceasta de transport este una avantajoasa din punct de vedere al costului si din punct de vedere al confortului. Multe persoane, in general tinere, care circulau de…

- In judetul Iasi, elevii si prescolarii vor merge la ore, iar cursurile se vor sustine dupa programul obisnuit, a declarat purtatorul de cuvant al ISJ Iasi, Sabina Manea. Totodata in unitatile de invatamint vor fi organizate activitati care sa marcheze Ziua Mondiala a Educatiei. Aceasta este sarbatorita…

- Societatea Medicilor de Familie din Iași a facut public un caz medical recent pentru a veni cu argumente concrete in favoarea acestor centre. In luna iunie a acestui an, ministrul Sorina Pintea a facut un anunț conform caruia, centrele de permanența care nu s-au dovedit pana acum a fi eficiente urmeaza…

- Adela Popescu a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de tatal ei, cu care vedeta are o relație speciala. Prezentatoarea de la Pro tv a scris și un mesaj pentru parintele ei. Tatal Adelei Popescu a implinit varsta de 69 de ani, iar viitoarea mamica i-a transmis o urare emoțioannta…

- Un sofer din Iasi a fost la un pas de a fi linsat la trecerea de pietoni din fata Hotelului Europa, in aceasta seara. Ieseanul, care conducea o masina de teren IS-23-SCT, a lovit un copil care se angajase in travesarea strazii, pe la trecerea de pietoni. In incercarea de a-l evita pe copil, tanarul…

- Doua persoane au ajuns la spital weekendul acesta dupa ce au fost muscate de sarpe, posibil de o vipera intr-un caz, spun medicii, lucru nu foarte obisnuit in judetul Iasi. Primul caz de muscat de sarpe este cel al unui barbat de 62 de ani, din comuna Rediu, Iasi, care se afla la cosit intr-o livada…

- Tinerii care au implinit varsta la care trebuie sa paraseasca sistemul de protectie speciala si sa se integreze pe piata muncii reprezinta una dintre prioritatile Strategiei Nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020, acestora aplicandu-se o serie de masuri speciale, spune…

- Dupa ce saptamana trecuta au iesit in strada actorii pentru a-si arata sustinerea fata de campania #Fara Penali, acum a venit randul scriitorilor si artistilor plastici. Printre actorii care s-au adunat miercuri, pe 25 iulie, in Piata Unirii din Iasi, acolo unde se strang semnaturi pentru campania „Fara…