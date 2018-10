Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru bucureșteni! Mai multe companii de taxi din Capitala au majorat prețul calatoriei de la 1,69 de lei/km, la 1,99 de lei/km. Altele au anunțat ca vor lua aceeași masura incepand cu 15 octombrie. De asemenea, in premiera pentru Capitala taxiurile vor avea si tarif de noapte! De asemenea,…

- Premierul slovac Peter Pellegrini si-a exprimat speranta, marti, ca Summitul celor Trei Mari, care se va desfasura pe 17 si 18 septembrie la Bucuresti, va aduce rezultate si proiecte concrete. "Slovacia apreciaza foarte mult efortul Romaniei in ceea ce priveste organizarea Summitului celor Trei Mari.…

- Situate in sectorul 4 al Capitalei, intr-o zona cu multa istorie, Parcul Carol si stradutele din jur ofera prilejul unei interesante calatorii in trecut. Turul nostru incepe la Fantana Zodiac, patrunde in batranul parc, inaugurat cu prilejul Expozitiei Generale Romane din 1906, ajunge pe cel mai inalt…

- In 9 septembrie, duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci, a avut loc slujba de tarnosire a bisericii din Parohia Magureni, Protopopiatul Lapus, preot paroh Ioan Florin Palincas. Evenimentul a fost urmat de Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie Arhiereasca si de cuvantul de invatatura. Slujba a fost oficiata…

- Anica, la cei 43 de ani ai sai, vine anual din Chișinau la rudele din București. O aduce și pe fiica sa care acum a implinit 18 ani și se gandește sa faca facultatea in Romania. Nu sta mult, de obicei, in jur de o saptamana, fiind „cazata” intr-una dintre camerele din apartamentul deținut de rude. Aduce…

- Andrei Nastase, liderul Platformei DA, a transmis un mesaj catre polițiști, indemnandu-i sa fie de partea cetațenilor la data 26 august curent, dupa protestul violent de la 10 august din București, unde jandarmii au batut și au stropit cu gaze lacrimogene protestatarii.

- Se anunța lansarea versiunii in limba romana a lucrarii ,,Carta Alba a IMM-urilor din Romania”, editia a-XVI-a, realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania-CNIPMMR, in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Evenimentul…