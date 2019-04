Predare de stafeta la varful MJ. Toader: am fost onorat sa fiu ministru al Justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall va prelua astazi mandatul de ministru interimar al Justiției, fiind a doua oara cand vicepremierul ocupa aceasta poziție.Mandatul lui Tudorel Toader s-a sfarșit aseara, cand demisia sa a fost publicata in Monitorul Oficial. PSD i-a retras sprijinul lui Tudorel Toader dupa…

- Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Ana Birchall devine ministru interimar al Justitiei, in locul lui Tudorel Toader, Ultimul anunt facut de Tudorel Toader in calitate de ministru se refera la proiectul "Cartierul pentru Justitie". "Proiectul 'Cartierul pentru Justiție' devine ireversibil!",…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 24 aprilie a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Tudorel Toader, ministrul justiției, și se constata incetarea funcției de membru al Guvernului;Decret prin care se ia act de demisia doamnei…

- "Atat eu, cat si partenerul de coalitie, PSD, presedintele partidului, Liviu Dragnea, suntem in orice moment dispusi sa acordam votul in Parlament pentru remaniere. Mai departe, ce pasi face primul-ministru nu stiu, este optiunea domniei sale, dar bazat pe experienta pe care am avut-o, intr-o situatie…

- Prim-ministrul Viorica Dancila considera inacceptabila și lipsita de fundament decizia președintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile Ministerului Justiției, Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, a…

- Potrivit agendei sefului statului, primirea delegatiei Comisiei de la Venetia va avea loc la ora 11,00. Si ministrul demisionar al Justitiei, Tudorel Toader, se va intalni miercuri cu grupul de raportori ai Comisiei de la Venetia."Miercuri, 24 aprilie - intrevedere cu grupul de raportori…

- Social-democratii reuniti in sedinta Comitetului Executiv au decis retragerea sprijinului politic pentru actualul ministru al Justitiei. Ceea ce inseamna ca Tudorel Toader va fi schimbat de la varful Ministerului Justitiei. Informatia a aparut pana la momentul de fata pe surse, fiind asteptat un anunt…