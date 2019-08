Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat luni ca presedintele Klaus Iohannis `culege ce a semanat' dupa ce Cristian Preda (PLUS) a zis ca seful statului a fost mai mult absent si s-a intrebat de ce i-ar da oamenii un nou mandat.Putem sa ne bucuram - pe principiul “Intarata-i Drace” / dar totusi…

- “Președintele Iohannis este, din nefericire, un difuzor perpetuu de discordie sociala! Ințelegem cu toții tensiunea prin care trece, odata ce iși dorește un mandat nou pe realizari insesizabile, pe acorduri de imagine care dau bine in ochii romanilor, lipsite de consistența și pline de PR țintit!…

- „Astazi am avut o convorbire telefonica cu Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am multumit Presedintelui Iohannis pentru sprijinul constant acordat de Romania cetatenilor din Republica Moldova. Am discutat despre necesitatea avansarii in implementarea proiectelor comune dintre Romania si Republica…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat pe pagina de Facebook ca a fost invitata in Romania de catre președintele Klaus Iohannis. Redam integral mesajul scris de Maia Sandu pe Facebook: Astazi am avut o convorbire telefonica cu Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am mulțumit Președintelui…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, vineri, la finalul summit-ului liderilor UE de la Consiliul European din Bruxelles, care este moștenirea pe care o lasa președinția romana la Consiliul Uniunii Europene, in contextul schimbarilor politice curente. „Pentru ca reprezint Președinția romana, cred ca ați…

- Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau egiptean, Abdel Fattah El-Sisi, care efectueaza o vizita oficiala in Romania. Oficialul egiptean a fost primit la Palatul Cotroceni cu onoruri militare. Presedintele Iohannis si omologul sau egiptean vor avea convorbiri tete-a-tete…

- Klaus Iohannis a fost felicitat de la Bruxelles pentru voturile in majoritate covarșitoare ale romanilor de la referendumul pentru justiție. Președintele Romaniei a spus ca a primit cu mare placere, pentru romani, aceste felicitari, și este prima data cand de la oficialii europeni vin aplauze. „Este…