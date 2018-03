Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce el a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor, document…

- O instanta din Londra a dispus pe 2 martie 2018 inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva in cazul lui Alexander Adamescu, potrivit unor noi precizari facute de DNA. "In data de 23 martie, instanta britanica a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de…

- Ca urmare a solicitarii formulate de procurorii anticoruptie la data de 6 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a emis un mandat european de arestare fata de inculpatul ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER, om de afaceri, cercetat de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de dare de mita.In…

- Ca raspuns la o serie de solicitari formulate de reprezentanți ai mass media in cursul zilei de 29 martie 2018, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 358/VIII/3 din 25 martie 2016, ca urmare a solicitarii formulate…

- Adamescu jr. ar fi folosit documente pretins emise de o autoritate publica din Romania, iar documentele ar releva condițiile de arest din țara noastra. Instanța britanica s-ar fi autosesizat și ar fi sesizat Serviciul de procuratura al Coroanei din Londra, care ar fi deschis un dosar de cercetare pe…

- In timp ce peste 20 de țari, printre care și Romania, au anunțat ca expulzeaza diplomați ruși in solidaritate cu Londra, dupa otravirea cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, si ministrul Afacerilor Externe, Winston Peters,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii Uniunii Europene ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar, scriu jurnalistii Romania TV, citand…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, spune ca liderii din Europa ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar.

- A propune despagubiri sau premii pentru infractori este ''imoral'' si ''inoportun'', a declarat miercuri presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), Sorin Dumitrascu, referindu-se la proiectul de lege privind acordarea de despagubiri celor care au stat…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita au dispus trimiterea in judecata a 11 inculpati acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani, infractiunile avand loc pe teritoriile Romaniei si Marii Britanii. Potrivit unui comunicat emis, marti,…

- Procurorii DIICOT, diroul teritorial Dambovita, au anuntat astazi trimiterea in judecata a mai multor inculpati acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani. Potrivit acuzatiilor, acestia ar fi condus o retea de prostituate de lux, provenite din Romania,…

- Cele doua parți au anunțat ca au cazut de acord asupra termenilor unei perioade ''scurte'' de tranzitie post-Brexit, in timpul careia cetatenii comunitari veniti in Marea Britanie vor beneficia de drepturile similare celor veniti inaintea Brexitului, fiind convenit de asemenea un principiu de abordare…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a cerut marti judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti audierea in calitate de martori a fostului sef ANAF Gelu Diaconu si a fostului ministru al Agriculturii Daniel Constantin, in dosarul in care fostul ofiter SRI a fost condamnat in prima instanta la un an…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Instanța a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta.Potrivit Theresei May, este nevoie…

- Judecatorii CAB au respins, joi, cererea de intrerupere a executarii pedepsei facuta de torționarul Alexandru Vișinescu, dupa condamnarea la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat pe motiv ca bolile de care sufera ar face imposibila…

- Prima intalnire a reprezentantilor comunitatilor romanesti din Marea Britanie cu oficiali britanici si ambasadorul roman si britanic pe tema drepturilor pe care le vor avea dupa BREXIT a avut loc la inceputul acestei saptamani, la Londra, iar miercuri va urma o noua intalnire, la Manchester.…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Mă bucur că guvernul britanic pare să se îndrepte către o poziţie…

- Curtea de Apel Bucuresti a obligat firmele Unirea Shopping Center, care administreaza magazinul Unirea din centrul Capitalei, si Astra Nova Security, controlate indirect de Alexander Adamescu, sa plateasca despagubiri unui retailer pentru ca i-a blocat accesul intr-un imobil adiacent magazinului Unirea.

- Premierul britanic, Theresa May, se va exprima saptamana viitoare asupra parteneriatului post-Brexit al Marii Britanii cu Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui discurs anuntat joi de biroul sau de presa, dupa o reuniune-maraton de opt ore cu guvernul, informeaza vineri AFP, scrie agerpres.ro. Theresa…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Fostul impresar Ioan Becali s-a predat marti seara la Politia din Slobozia, iar Victor Becali s-a predat la Politia Ilfov, au declarat pentru AGERPRES surse din IGPR. Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar…

- Prefectul de Argeș refuza sa sancționeze primaria culpabila In plina dezbatere -interna și internaționala- asupra rolului justiției in Romania, Curtea de Apel București a fost sesizata pentru a condamna Statul Roman - prin Ministerul Finanțelor Publice pentru nerespectarea unor hotarari judecatorești…

- Guy Verhofstadt a spus, intr-un interviu pentru BBC, chiar ca o astfel de infrangere pentru actualul premier ar putea duce la noi alegeri in Regat, acolo unde varianta cea mai probabila ar fi formarea unui nou Guvern cu o pozitie diferita fata de Brexit.Intrebat ce crede ca se va intampla…

- Traian Basescu a dezvaluit motivul pentru care Curtea de Apel București a dispus, in noiembrie anul trecut, achitarea avocatului Radu Pricop. Ginerele fostului președinte al Romaniei a fost implicat in dosar pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații.

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) a anuntat, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington.Citeste…

- „Morți suspecte, o incercare de a rapi o mama in drum spre școala, in Londra, și Tony Blair: Cum exploateaza un stat corupt din UE legile Bruxelles-ului pentru a-și rezolva problemele murdare in Marea Britanie.” Acesta este titlul dat de jurnalistii de la Daily Mail unui amplu articol care se doreste…

- De la fuziune la razboiu a fost un singur pas in cazul PMP și UNPR, iar lupta in instanța dintre cele doua formațiuni dureaza deja de mai multe luni. Reprezentanții UNPR contesta fuziunea cu partidul lui Basescu, procesul fiind in acest moment la Curtea de Apel București.Urmatorul termen in…

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, la Curtea de Apel București s-a desfașurat o noua ședința in procesul privind Protocolul de fuziune dintre PMP și UNPR, semnat in urma cu un an și jumatate de Traian Basescu și Valeriu Steriu.Astazi, in fața Instanței, pe langa PMP, reprezentat prin avocat, au fost…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori, informeaza Eurostat. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119)…

- Iulian Siclitaru, care a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu, a fost reținut dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie. Omul de afaceri craiovean Iulian Siclitaru, de 58 de ani, a fost trimis in judecata in…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- Polițiștii Centrului de Cooperare Polițieneasca Internaționala din IGPR au adus in țara, sub escorta, in ultima saptamana din an, 14 persoane care sunt cercetate sau condamnate la pedepse cu inchisoarea de instanțe din Romania, insa se sustrageau de la cercetari sau de la executare. Toate au fost depistate…