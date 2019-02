Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul sef de Politie Ionut Dana a declarat, miercuri seara, ca falsul chirurg Matteo Politi a fost condamnat in Italia pentru fapte asemanatoare si ca nu figureaza in Tabloul medicilor din Italia.

- Dupa ce a recunoscut ca falsul medic italian a primit aviz de la DSP "din mila", ministrul Sanatatii din Romania, Sorina Pintea, da acum vina pe clinicile private unde Matteo Politi a operat.

- Falsul chirurg Matteo Politi a operat in Romania in mai multe clinici private. Avea un aviz din partea Directiei de Sanatate Publica, insa nu si echivalarea diplomei si avizul Colegiului Medicilor. Ministrul Sanatatii a deschis mai multe anchete in acest caz.

- Matteo Politi avea un cod de parafa, despre care nu se stie inca exact cum a fost obtinut, dar ii lipseau dreptul de libera practica, emis de Colegiul Medicilor, si recunoasterea studiilor, document emis de catre Ministerul Sanatatii. Sorina Pintea a declarat, miercuri, ca vrea sa se asigure ca nu vor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca Matteo Politi, cel care a lucrat pentru cinci unitati medicale din Romania fara sa aiba acest drept, ar fi avut si o polita de malpraxis din luna februarie 2018, adaugand ca sunt in desfasurare mai multe controale pentru a vedea exact ce fel de proceduri…

- „Doctorul” Matthew Mode, pe numele sau adevarat Matteo Politi, a efectuat mai multe operații estetice in spitale private din Romania, a dezvaluit marți Libertatea. Autoritațile s-au sesizat in cazul barbatului cu doar 8 clase și de meserie parcagiu. El s-a folosit doar de un aviz de la Directia de Sanatate…

- Reprezentanții Spitalului Monza au transmis, marți dupa-amiaza, un punct de vedere in care susțin ca falsul chirurg italian ar fi un singur pacient in cadrul clinicii și prin care anunța ca au initiat demersurile judiciare necesare impotriva lui Matteo Politi.

