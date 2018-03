Stiri pe aceeasi tema

- In referire la protestul organizatiilor sindicale din Politie, Ministerul Afacerilor Interne face urmatoarele precizari:1.Legea salarizarii bugetare nr. 153 2017 prevede etapele in care vor avea loc cresterile salariilor personalului bugetar pana in anul 2022. Evident ca fiecare categorie profesionala…

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- "Legea salarizarii unice prevede o crestere a salariului de incadrare care poate ajunge pana la 170-, dar si o limitare a sporurilor acordate angajatilor din sistem la 30- la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oara cand salariile de incadrare cresc la…

- Un barbat de 38 de ani, din Suraia, pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare, a fost identificat la finele saptamanii trecute de politistii de la postul de politie din comuna. Barbatul, banuit de comiterea unor infractiuni de furt, fapte comise pe teritoriul Italiei, a fost predat…

- În condiiile schimbrii vremii a accenturii precipitaiilor i a rcirii accentuate în aproape toate zonele rii Ministerul Afacerilor Interne a pregtit aproximativ 5.000 de fore de intervenie i 2.300 de mijloace în sprijinul comunitilor.Menionm c astzi între orele 08.00 &ndash 23.00…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va achizitiona anul acesta, prin licitatie publica, autospeciale in valoare de peste 100 de milioane lei pentru structurile sale, informeaza un comunicat al institutiei, transmis duminica...

- Dupa ce ministrul de Interne a anuntat ca angajatii ministerului din operativ sau care desfasoara activitati cu caracter neprevazut vor putea fi platiti pentru orele suplimentare, Sindicatul National al Politistilor spune ca sumele vor fi insignifiante si ca revendicarile sunt mai complexe. Acestia…

- Sindicatul National al Politistului si Personalului Contractual anunta ca analizeaza organizarea unor proteste de amploare daca pana pe 15 martie dialogul cu Guvernul si MAI privind veniturile politistilor nu vor da rezultatele asteptate/ "In conditiile in care, pana la data de 15 martie…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, care conducea fara permis auto, a fost retinut, vineri, dupa ce acesta a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor bucuresteni, care au fost nevoiti sa traga focuri de arma, informeaza Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Potrivit sursei…

- In Moldova, salariile conducerii și angajaților Curții de Conturi vor crește de mai multe ori, depașind suma de 24 de mii de lei, iar angajații acesteia vor primi suplimente lunare pentru munca lor eficienta. Acest lucru este prevazut de modificarile la Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor…

- Intr-o lume din ce in ce mai dura, femeile reușesc sa faca fața tot mai multor provocari. Muncesc din greu, iși depașesc limitele pe tot mai multe planuri și in ciuda eforturilor pe care le depun, se simt extraordinar datorita experiențelor pe care le traiesc in fiecare zi. Una dintre femeile puternice…

- La data de 27 februarie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 1 Politie, impreuna cu studenti ai Academiei de Politie si elevi ai Scolii de agenti de politie “Vasile Lascar” Campina au participat la o activitate de prevenire cu liceeni. Activitatea s-a desfasurat la doua unitati de invatamant din Bacau.…

- In perioada 02 – 04 martie a.c., jandarmii montani maramureseni impreuna cu cadre ale Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Maramures si cu alte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, vor asigura masurile de ordine si siguranta publica…

- Politia Capitalei a anuntat, marti, ca, in cursul diminetii, Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr-o cladire dezafectata unde efectuau serviciul. "La fata locului s-a deplasat echipa operativa, fiind demarate cercetarile in vederea stabilirii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati. "In anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor…

- UEFA a vizitat Arena Naționala in vederea pregatirii pentru EURO 2020 In perioada 20-21 februarie, la Arena Naționala s-a desfașurat o vizita de lucru a specialiștilor de la UEFA, care au inspectat stadionul pentru a se asigura ca acesta va fi pregatit sa gazduiasca cele patru meciuri de la EURO 2020…

- "Aveam nevoie de o lege care sa niveleze unele inegalitați sociale perpetuate in ultimii ani. La munca egala, pe același post, cu aceeași pregatire, cu aceeași vechime, evident ca trebuie sa te aștepți la un nivel egal de salarizare. Este un principiu care a fost statuat prin legea salarizarii unitare.…

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…

- O femeie din Republica Moldova a primit un colet in Italia, iar dupa ce polițiștii au vazut ce se afla in el au reținut-o. Femeia de 36 de ani a primit un colet cu alimente de tot felul, printre care se aflau și substanțe interzise. Aceasta a fost reținuta pentru complicitate in introducerea…

- Autorul masacrului din Florida, unde au fost ucisi 17 elevi si profesori, detinea legal cel putin sapte arme. Nikolas Cruz detinea o varietate de arme de foc, precum si pusti de asalt. Un oficial din Politie a declarat, sub protectia anonimatului, ca atacatorul a cumparat in cadru legal cel…

- Ieri a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei partea 1 numarul 154, Hotararea privind modificarea art. 20 din Guvernului Romaniei nr. 294 2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Actul normativ cu numarul…

- "Haideți sa-i explicam domnului Coarna ceea ce știe foarte bine, și anume ca anul trecut a fost un spor de 40 la suta care s-a acordat polițiștilor pentru activitatea pe care ar fi urmat sa o desfașoare, daca ar fi fost sunați. Deci ei stateau la domiciliu, așteptau un telefon. Suna telefonul ca…

- "Nivelul de salarizare a fost crescut in domeniul Educației și in domeniul Sanatații de doua sau de trei ori in anul 2017, va mai fi crescut o data in anul 2018. Medicii vor merge la nivelul maxim din 2022 pe grila de salarizare, iar oamenii iși vor schimba planurile de a pleca din țara. Legat de…

- In perioada 12 18 februarie, cotidianul ZIUA de Constanta a derulat un sondaj de opinie pe tema uniformelor politistilor locali. Mai precis, cititorii au fost intrebati daca sunt de acord cu schimbarea uniformelor politistilor locali, pentru a nu mai fi confundate cu cele ale politistilor nationali.…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, a anunțat ca pentru a veni in sprijinul celor 61 de primarii afectate de creditul pentru Proiectul ”Utilitați și Mediu”, a depus doua inițiative care deja iși urmeaza cursul legislativ. Este vorba de depunerea unui amendament la Legea de aprobare…

- “Este penibil ca la mai bine de un an de cand a devenit ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan tot nu cunoaste starea de fapt din sistem si spune ca a solicitat-o in acest sens. In acest ritm, poate pana la finalul mandatului, Carmen Dan va intelege si va putea numi cu nume si problemele din…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA POPASURI PE „DRUMUL KENTULUI" SCHITA ANATOMICA A CONTRABANDEI CU TIGARI (I) Contrabanda cu tigari in Romania a devenit un fenomen acut mai ales de cind marii distribuitori ai zonei, plasati in Cipru, au pierdut rind…

- Evaluarea activitaților polițiștilor de imigrari releva ca, in anul 2017, au fost emise aproape 45.000 de documente care atesta șederea sau rezidența cetațenilor straini/UE pe teritoriul Romaniei și peste 4800 de avize de angajare a strainilor. Au fost depistați 515 straini care desfașurau activitați…

- Carmen Dan a dat asigurari la Romania TV ca salariile angajatilor MAI nu vor scadea. "In MAI salariile nu scad si am aratat cu cat au crescut, de-aia este si concludent acest grafic. M-as duce catre agentul de politie, pentru ca e important de precizat ca intr-un an au crescut salariile cu…

- N.D. Dupa cum reiese din raportul activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova pe anul trecut, si reprezentantii Serviciului Criminalistic au avut de lucru in 2017. Astfel, s-a mentionat faptul ca, in vederea identificarii autorilor de infractiuni, prin utilizarea tehnicii și a mijloacelor…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului.Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de…

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna a declarat, joi, ca Ministerul Afacerilor Interne a alocat anul trecut 7,5 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la viitorul sediu al institutiei din municipiul Sfantu Gheorghe, a carui constructie a inceput in urma cu aproape zece…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca exista o problema in legatura cu informatiile primite de procurori de la Politie, iar unul dintre motive ar putea fi schimbul de generatii, in urma pensionarii a 17.000 de politisti in ultimii cinci ani.Cu ocazia prezentarii…

- Legea salarizarii a avut ca scop echilibrarea sistemului de salarizare și daca ar fi fost aplicate oricare dintre cele 9 legi lucrate anterior acesteia, problema ar fi ramas nerezolvata, deoarece prevedeau creșteri uniforme la intreg sistemul, a declarat marți ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

- Potrivit proiectului de lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 265 de voturi. Potrivit proiectului…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a avut o reactie furibunda dupa ce s-a aflat faptul ca aproape 8000 de politisti vor avea salariile nete scazute cu sume semnificative.Citeste si: S-a AFLAT: LISTA oficiala a AMENZILOR de care vor fi…

- Marincuș și Hitter au patruns in redacția Vice Romania. Naționaliștii Calin Marincuș (fost luptator K1) și pictorul Paul Hitter au patruns vineri, 2 februarie, in redacția Vice Romania, timp de aproximativ doua minute. Hitter și Marincuș i-au spusportarului sediului ca au venit la o intalnire cu managerul…

- Salariile politistilor vor creste, din 1 februarie, in urma aprobarii Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care asigura…

- In data de data de 31.01.2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- F. T. Sub titlul “Important, Poliția Romana anunța devansarea calendarului de admitere la Școlile de Poliție”, Ministerul Afacerilor Interne precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca “activitațile specifice (n.n., concursul propriu-zis) incep pe 10 ianuarie și dureaza pana la data de 20 ianuarie –…

- Majoritatea medicilor de familie din Timiș au decis sa nu se alature protestului la nivel național și sa elibereze în continuare trimiteri și rețete compensate, a anunțat, miercuri, președintele Societații Timișoara de Medicina Familiei.

- Primaria Comunei Albesti, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de referent clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Autoritate Tutelara, Asistenta Sociala. Candidatii trebuie sa indeplineasca…