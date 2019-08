Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile efectuate sambata la locuinta lui Gheorghe Dinca au vizat in principal stabilirea prezentei in acel loc a Luizei Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie, a anuntat purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime. "Cercetarea la fata locului (...) a vizat in special fixarea…

- Din analizele de laborator ale probelor efectuate pana in prezent, in cazul de la Caracal, a rezultat profilul genetic al unei singure persoane - Alexandra Mihaela Macesanu, concluzie fundamentata stiintific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al parintilor…

- Familia Luizei Melencu, una dintre fetele disparute in Caracal, i-a cerut șefului DIICOT sa refaca traseul parcurs de Gheorghe Dinca in perioada in care barbatul ar fi rapit minorele, precum și verificarea animalelor din curtea suspectului care a recunoscut comiterea a doua crime. Potrivit Mediafax,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) reiau astazi cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal. Potrivit surselor citate, cercetarile la fata locului se vor face in prezenta lui Dinca, acesta…

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, va fi supus unui test poligraf, a anunțat, miercuri, șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila.

- Șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila, susține ca nu exista probe ca adolescentele Alexandra Maceșanu și Mihaela Luiza Melencuau fost omorate. El a explicat și motivul pentru care anchetatorii nu se pot baza exclusiv pe declarația…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele :In cursul zilei de 27.07.2019, urmare a propunerii formulate de catre DIICOT ndash; ST Craiova, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a inculpatului Dinca Gheorghe,…

- Suspectul in cazul fetelor disparute in Caracal, Gheorghe Dinca - poreclit "Popicu" - a fost retinut sambata dimineata, a anuntat DIICOT Comunicatul DIICOT La data de 26.07.2019, in baza art. 63 C.pr.pen. rap. la art. 43-45 C.pr.pen., cu aplic. art. 50 C.pr.pen. si a art. 11 alin. 1 pct. 5 din O.U.G.…