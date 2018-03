Precizari de la Presedintie: CSAT nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre SRI si DNA

Stiri pe aceeasi tema

- In urma afirmatiilor vehiculate recent in spatiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si la declasificarea acestora, se impun o serie de clarificari: Conform…

- In mesajul adresat in cadrul unui evenimentului “Romania la Centenar”, organizat de Presedintie, seful statului a trimis sageti inspre actuala Coalitie de guvernare tocmai cand a venit vorba despre organizarea manifestarilor dedicate implinirii a 100 de ani de la Marea Unire in lipsa a ceea ce a subliniat…

- Declaratia 600 a fost inglobata in cadrul unui formular unic, asemeni altor sase formulare. In prima faza, premierul Dancila a anuntat, in prima parte a sedintei de Guvern de joi, faptul ca pe ordinea de zi se afla actul normativ privind Declaratia unica. “Astazi vom adopta ordonanta prin care vom introduce…

- Marți, 20 martie, incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de președintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: • Activitatea desfașurata…

- Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla sesizarea de neconstitutionalitate privind Hotararea Parlamentului Romaniei numarul 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si a Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii…

- Ye Jianming, proprietarul companiei China Energy Fund Committee (CEFC), cu sediul in Shanghai, a fost arestat preventiv la inceputul lunii martie, au declarat surse citate de publicatiile Caixin si South China Morning Post. Arestarea lui Ye Jianming a fost ordonata direct de presedintele Chinei,…

- Adjunctul rus al Apararii, Alexandr Fomin, a denuntat faptul ca SUA vor sa desfasoare noi sisteme de aparare antiracheta in intreaga lume, ceea ce ”ameninta capacitatea de disuasiune nucleara a Rusiei”. ”La ora actuala, Statele Unite duc un efort la scara mare pentru a incercui Rusia cu un scut antiracheta.…

- Se aduc noi modificari formularului care a iscat indelungi controverse in spatiul public. De aceasta data, premierul Dancila a anuntat, la inceptul sedintei de Guvern aflate in plina desfasurare la ora redactarii acestei stiri, ca “Guvernul va introduce astazi, in dezbatere publica, o varianta a Declaratiei…

- Inaltul oficial european s-a aflat, in aceasta dimineata, la masa discutiilor alaturi de al doilea om in statul roman, parte din sirul de intrevederi pe care il are programat joi. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene are programate joi mai multe intrevederi cu inalti oficiali romani. Deja a discutat…

- Pana sa ajunga la Presedintie propunerea inaintata de catre ministrul Justitiei, s-a aflat deja un punct de vedere. Concret, intr-o prima reactie venita dinspre Presedintie, pe fondul deciziei anuntate de catre minsitrul Justitiei, joi seara, aceea de a declansa procedura de revocare a sefei Directiei…

- Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justitiei, Administratia Prezidentiala face urmatoarele precizari:Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni ”Europol” aduce in atenția președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, dar și a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), problema lipsei polițiștilor de pe strazile Romaniei pe toata durata unei zile, așa cum o cere legislația. Cosmin Andreica, liderul respectivei organizații…

- "Trebuie lamurite legile justitiei care trebuie puse in acord cu deciziile CCR. Vor ajunge la mine si daca sunt neclaritati voi face anunturile respective. Apoi putem discuta si de altceva.", a spus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a declanșat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului,…

- Gata, este „inceputul sfarsitului” pentru generalul Lucian Pahontu, cel aflat la conducerea Serviciului de Protectie si Paza inca din anul 2005! Pentru ca dupa ce diversiunea liberala de la Comisia pentru Aparare din Senat a esuat, liderii coalitiei de guvernamant au decis infiintarea unei comisii parlamentare…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Nici bine nu s-a aflat ca va fi chemat, zilele viitoare, la Comisia de Aparare, ca seful PSD a si raspuns afirmativ, prin intermediul presei, anuntului formulat de liberalul Marcel Vela. Cu o mentiune – ca s-ar astepta ca la audieri la comisia in cauza sa fie invitat si seful Serviciului de Protectie…

- Procurorii "verifica posibila implicare a SPP in activitatea Guvernului" Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Parchetul General a început verificari dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu ca s-ar fi implicat…

- Premierul a nuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "Inca de luni seara, am transmis Serviciului de Paza și Protecție ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg ca toți miniștrii au aceasta opțiune și am comunicat deja acest lucru.…

- Așadar, miniștrii care altadata erau insoțiți de SPP, inclusiv la ședințele de guvern, astazi nu mai sunt la Palatul Victoria. Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei…

- Demnitarii aflati în competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei altor institutii, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.

- Executia bugetara pentru anul 2017 indica faptul ca s-au cheltuit aproximativ 1,8% din PIB pentru Aparare, desi se propusesera, alocasera si votasera 2% din PIB prin Legea bugetului de stat, a scris pe pagina sa de Facebook consilierul de stat la Presedintie, Sebastian Huluban.

- Tanara speranta a anemicei pepiniere de cadre a PSD-ului, in ciuda statutului de cel mai mare partid al tarii, a fost mutata de la Economie la Aparare intr-un moment in care „Misu” fusese deja identificat si garantat de sistem drept viitorul premier. Numai ca Fifor, atunci cand a fost trimis in „viesparul”…

- Guvernul vrea sa scoata la licitatie Metroul de Otopeni, sute de kilometri de autostrada si de cale ferata in baza contractului national, aprobat in ianuarie. Prin schimbarile aduse de noua Biblie a infrastructurii, constructorii nu mai pot propune niciun fel de amendamente la contracte iar studiile…

- Oficialul guvernamental aflat in fruntea Ministerului de Externe i-a prezentat premierului interimar, la inceputul sedintei saptamanale de Guvern, date despre accidentul de tren ce a avut loc in cursul diminetii de joi, in apropiere de Milano. “La ora actuala continua operatiunile de descarcerare. Dar…

- Documentul de pozitie national privind prioritatile care vor fi sustinute de Presedintia Romaniei la Consiliul UE in 2019 va fi aprobat, cel mai tarziu, in luna septembrie, a anuntat luni ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Palatul Victoria a gazduit luni reuniunea…

- Dupa ce in prima faza si-a anuntat decizia pe o retea de socializare, Valentin Riciu a facut noi mentiuni pe tema plecarii sale din cadrul Cabinetului ministrului Afacerilor Interne – de aceasta data miercuri dimineata, chiar de la sediul MAI. Consilierul demisionar al lui Carmen Dan sustine ca a aflat…

- La scurta vreme dupa ce Klaus Iohannis a iesit in fata presei, anuntand ca a acceptat demisia lui Mihai Tudose, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar, dar si ca va chema partidele parlametare la consultari, pentru ca isi doreste o “procedura rapida, care va duce la stabilirea unui nou Guvern”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat Inaltul Patronaj pentru cinci evenimente culturale care se vor desfasura in cursul acestui an, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, unul dintre aceste evenimente este reprezentat de cea de XIII-a editie…

- Dupa ce seara trecuta insusi ministrul de Interne facea referire la raportul pe care l-ar fi semnat Catalin Ionita, prin care si-ar fi dat acordul pentru preluarea, practic, a sefiei Politiei Romane, in cazul in care actualul numar 1 in cadrul IGPR ar fi fost schimbat, cum a propus Carmen Dan, dinspre…

- La o zi de cand s-a aflat despre preluarea, de catre Parchetul General, in fruntea caruia se afla, a cauzei ce il vizeaza pe Eugen Stan, agentul acuzat de molestarea a doi copii intr-un bloc din sectorul 6, Augustin Lazar a facut primele mentiuni in cazul ce tine atentia opiniei publice de zile intregi,…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de susținere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru creșterea, ingrașarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița catre…

- Handbal Club Zalau s-a clasat pe locul trei la turneul desfasurat in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, in ultimele zile din 2017, intitulat “Cupa Consiliului Judetean Salaj”. SCM Craiova a fost echipa care a castigat competitia, iar pe pozitia secunda s-a situat HCM Ramnicu Valcea, ultimul loc fiind…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- Aflat la Parlament si raspunzand unor intrebari ale presei, Mihai Tudose a facut referire si la ultima data in care a stat de vorba cu primul om in stat. “Ultima data am vorbit cu dl presedinte la CSAT, atunci a fost si discutia despre Buget”, a dezvaluit premierul. Ultima sedinta a Consiliului Suprem…

- Senatul american a aprobat ieri cea mai importanta reforma fiscala din SUA, dupa cea adoptata acum trei decenii de administratia Reagan, o mare victorie pentru Donald Trump. Textul prevede reduceri de impozite estimate la 1450 de miliarde de dolari in zece ani. Planul de reforma fiscala a fost aprobat…

- Dupa ce in prima faza s-a aflat faptul ca accidentul mortal produs de masina condusa de un ofiter de la Serviciul Roman de Informatii e in atentia procurilor militari, in cursul dupa-amiezii s-au facut si primele detalii despre ancheta din cazul de fata. Astfel, opinia publica afla ca in urma impactului,…

- Președintele Moldovei a refuzat sa declare o zi de doliu național pentru ziua de sambata cand este inmormantat Regele Mihai I al Romaniei. Cu toate acestea, mai multe comunitați au precizat ca vor respecta regulile impuse de ziua de doliu, ca semn de omagiu pentru Majestatea Sa. Președintele Igor Dodon…