Precizări ale MAI în legătură cu protestul organizațiilor sindicale In referire la protestul organizațiilor sindicale din Poliție, facem urmatoarele precizari: 1.Legea salarizarii bugetare nr. 153/2017 prevede etapele in care vor avea loc creșterile salariilor personalului bugetar pana in anul 2022. Evident ca fiecare categorie profesionala iși dorește sa beneficieze de aceste creșteri salariale inca din primul an de aplicare a legii, insa o creștere a salariilor pentru toți bugetarii in același timp nu ar fi putut fi sustenabila din punct de vedere al posibilitaților bugetare. 2. Deși polițiștii și militarii vor intra in grila in mod etapizat, pana in 2022, cu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Mesajul MAI pentru polițiștii care protesteaza sambata. Ministerul Afacerilor Interne a reacționat, dupa ce mii de angajați din poliție și penitenciare au ieșit in strada , nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. …

- Ofiterii de politie, fara functie de conducere au salariile nete intre 1.909 lei si 6.777 lei, plus sporurile si aceleasi norme de hrana si echipament. Ofiterii cu functii de conducere au salariile nete intre 2.600 si 11.000 de lei (in cazul chestorilor), la care se adauga norma de hrana de 990 lei…

- Legea nr. 156/2000 privind protecția cetațenilor care lucreaza in strainatate, a fost modificata și completata prin Legea nr.232/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 961/ 05.12.2017 intrata in vigoare la aceeași data. Pentru asigurarea unei informari cat mai bune in vederea protecției cetațenilor…

- Comisia speciala care modifica legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistratilor, astfel incat prevederea care il elimina pe presedintele Romaniei din numirea conducerii ICCJ a fost corelata cu legea 317/2004…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; Constanta va scoate din conturi circa 3.798.600 de lei pentru achizitia serviciilor de curatenie si dezinfectie. Potrivit anuntului de participare, publicat pe licitatiapublica.ro, se va incheia un acord cadru cu un singur agent economic,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 904, intre statiile Fieni si Pietrosita, in judetul Dambovita, din cauza alunecarii terasamentului la kilometrul 65+150 de metri.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 14 martie, prin vot final, urmatoarele proiecte legislative: 1. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (PL-x 585/2017) - lege ordinara – 155 voturi…

- “Intre 2007 si 2012, Plaza Centers a platit consultantilor, direct si indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plati, desi documentele aduse in sprijinul platilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanti conform contractelor”,…

- Venitul operational net (NOI) din activele generatoare de venit din Romania detinute de AFI Europe Romania a trecut pragul de 51 milioane de euro in 2017, ceea ce reprezinta o crestere de 10,1% fata de rezultatele inregistrate in anul 2016. AFI Cotroceni, centru comercial aflat in proprietatea AFI…

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor.

- Raport favorabil in Comisie: Vinerea Mare, zi nelucratoare Deputatul UDMR Szabo Odon a initiat un proiect legislativ prin care propune ca Vinerea Mare sa fie declarata libera. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului…

- Ungaria vrea ca Uniunea Europeana sa-i ramburseze macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru ridicarea gardului destinat opririi valului de migranti, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, citat de agentia de presa Reuters.

- Bilka, unul dintre principalii jucatori din piata de acoperisuri, companie fondata de antreprenorul roman Horatiu Tepes, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in crestere cu 45% fata de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor…

- Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu. Astfel, potrivit articolului 54 alineatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Avand in vedere reportajul difuzat de mai multe posturi de televiziune, referitoare la incidentul petrecut in Splaiul Independentei, intersectie cu strada Selari, cand un taximetrist a avut un comportament violent si un limbaj indecent fata de un client, Primaria Capitalei informeaza: Reprezentantii…

- Andreea Cosma, plangere penala pentru amenințarile primite. Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor pe care le-ar fi primit pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita…

- „In administratia judeteana au scazut salariile la multi dintre angajati, ce vor face acesti oameni?“, a intrebat Cojocariu. Prompt, presedintele CJ a spus: „Daca imi aduceti un singur angajat al Consiliului Judetean, unul singur, cu nume, prenume si stat de plata, care a avut salariul scazut…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 5 - 9 februarie, amenzi de peste 2,28 milioane de lei (circa 489.517 euro), din care 1,87 milioane de lei pentru munca fara forme legale, se arata intr-o statistica publicata, marti, de Inspectia Muncii.

- Trei proiecte finantate cu circa 9,7 milioane de euro din bani europeni vor ajuta integrarea tinerilor someri pe piata muncii, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Contractele de finantare, derulate prin Programul Operational Capital Uman 2014…

- Un rom aciuat in Germania și-a zis ca, la repezeala, neamțul nu deosebește aurul de tinichele galbene motiv pentru care a ieșit in strada și a incercat sa stranga niscavai euro, chipurile, pentru o inmormantare. Insa, planul de acasa al lui Cantemir Miclescu a fost complet peste cap de doua femei pricepute…

- LOTO. Numerele extrase duminica, 11 februarie. Report de milioane de euro la Joker și Loto 6/49 Duminica, 11 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare…

- Politistii au aplicat sambata amenzi de aproximativ 3.500.000 de lei si au lasat temporar fara permis 537 de soferi. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata au ramas temporar fara permis peste 530 de soferi, aproape 140 de persoane au fost…

- Procedura de capitalizare a Postei Romane s-a declansat, joi, 8 februarie, prin adoptarea in Guvern a Hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei, a anuntat vineri operatorul postal. Majorarea capitalului social este in cuantum de 170.000.000 lei. Suma…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului.

- Ministrul de interne, Carmen Dan, face precizari Ministrul de interne, Carmen Dan, a venit cu precizari dupa ce politistii s-au plâns ca li s-au taiat sporurile si ca din lipsa de personal, nu-si vor mai putea face datoria în afara orelor de program. Ministrul a declarat…

- Pana pe 25 mai, contribuabilii pot depune formularul 230 „Cerere privind destinația sumei pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. Fiscul aradean a venit cu o serie de precizari in ceea ce privește modul in care trebuie depus formularul 230, intrucat in ultima perioada…

- Politistii au efectuat 12 perchezitii in patru judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind estimat la aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Potrivit Ordinului 140/2017 al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) privind centralizarea centrelor de detentie necorespunzatoare, un numar de 51 de astfel de unitati de retinere si arestare preventiva din tara si din Capitala se aflau pe aceasta lista. Potrivit documentului supus miercurii dezbaterii,…

- Referitor la articolele aparute in spatiul public privind aplicarea ordinului de protectie si monitorizarea respectarii acestuia, Inspectoratul General al Politiei Romane face urmatoarele precizari: Ordinul de protectie, reglementat prin Legea nr. 217 din 22 mai 2003 republicata, pentru prevenirea si…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe ...

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol.Legea instituie o schema de ajutor de stat pentru investitii in locuri de cazare in ferme…

- Politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat, cetatean slovac, care era urmarit international de autoritatile din Slovacia, pentru inselaciune. La data 16 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- 'Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii', se…

- Dupa ce seara trecuta insusi ministrul de Interne facea referire la raportul pe care l-ar fi semnat Catalin Ionita, prin care si-ar fi dat acordul pentru preluarea, practic, a sefiei Politiei Romane, in cazul in care actualul numar 1 in cadrul IGPR ar fi fost schimbat, cum a propus Carmen Dan, dinspre…

- Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare, dupa amanari succesive la data de 1 ianuarie 2018. 1. Cine poate uza de aceasta procedura? Legea falimentului personal se aplica debitorului, persoana fizica, ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre…

- In nota de fundamentare care insoteste proiectul de HG privind acordarea alocatiei zilnice de hrana pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave, se mentioneaza faptul ca personalul imbarcat pe nave beneficiaza in prezent de alocatie de hrana in cuantum de 26,28 lei/zi/tura de 12 ore pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, circulatia rutiera pe DN2 Roman - Sabaoani este oprita, la intrarea in comuna Traian dinspre Roman. In urma evenimentului, o persoana a fost ranita…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) anunta ca, de Boboteaza, oamenii legii au aplicat peste 7.300 de amenzi, in valoarea totala de 2,4 milioane de lei, organele de ordine constatand 660 de infractiuni si alte 141 de ilegalitati la regimul rutier. „Peste 8.300 de politisti au…

- In aprilie 2011, in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord a fost inregistrat un total de 350.000 de vizitatori peste media lunii anterioare – crestere generata de nunta printului William cu Kate Middleton, potrivit Oficiul pentru Statistici Nationale. Compania de consultanta in afaceri…

- Peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate de poliție in prima zi a lui 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Politistii au aplicat, in prima zi din 2018, peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, informeaza marti, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru…

- Recalcularea pensiilor, promisa de PSD, nu va putea fi gata pana in 2019, afirma premierul Mihai Tudose. El mai spune ca acest proces va dura cativa ani. Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate, iar acest…

- Guvernul da unda verde pentru aducerea a 7.000 de muncitori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari aprobate joi. Documentul prevede majorarea cu 1.500 de locuri a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi, fata de cel stabilit pentru anul 2017. Astfel,…

- Pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, precum si intre Azuga si Poiana Tapului, pe sensul de mers catre capitala, s-au format coloane de masini, circulatia desfasurandu-se cu 30/40 de kilometri pe ora. Centrul Infotrafic din…

- Doua autoturisme au fost implicate, marti, intr-un accident rutier produs pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, traficul fiind restrictionat pe sensul de mers Ploiesti - Brasov, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. …

- 586 de șoferi au ramas temporar fara permis de conducere în ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool și 169 pentru viteza, iar pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, au fost retrase 123 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române…