Precipitații însemnate în județul Bacău In ultimele 24 de ore, in secțiunile monitorizate de Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret pe teritoriul județului Bacau s-au semnalat precipitații insemnate, cantitatea maxima fiind inregistrata la stația hidrometrica (SH) Helegiu, pe raul Tazlau – 81,7 litri/metru patrat. Cantitați mari de precipitații s-au inregistrat și la: • SH Onești – rau Trotuș – 64,7 […] Articolul Precipitații insemnate in județul Bacau apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

