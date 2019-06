Preasfânta Treime Celebram astazi acel mister profund al credinței creștine conform caruia Dumnezeu deși este unul singur, El nu este singur, pentru ca este UN DUMNEZEU in TREI PERSOANE! Avand in vedere ca avem de-a face cu un mister de credința, e clar ca nu vom putea ințelege niciodata pana la capat aceasta realitate. Totuși știind ca […] Articolul Preasfanta Treime apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

