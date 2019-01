Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele din judetul Olt ocolesc intotdeauna puiul, atunci cand prepara masa de Revelion. Conform traditiei cine mananca pui in noaptea dintre ani va fi sarac in anul ce vine. Locuitorii judetului Olt prefera pestele, caci cel care...

Puiul este ocolit intotdeauna de gospodinele din judetul Olt, atunci cand prepara masa de Revelion, pentru ca, spune traditia, cine mananca pui in noaptea dintre ani va fi sarac in anul ce vine. Pestele este preferat, caci cel care il mananca va avea un an usor.

- Poștașii din cadrul Oficiului Zonal Suceava au dorit sa faca o fapta buna acum, in prag de sarbatori. Au pus mana de la mana și au reușit sa cumpere preparate din carne tradiționale sarbatorilor de iarna, carne pentru friptura și sarmale, cozonaci și sucuri. Cu toate aceste daruri s-au deplasat joi…

- Retete de Craciun si Revelion (Anul Nou) – meniuri pentru Sarbatori – atent selectionate de Savori Urbane pentru voi. Incepe febra pregatirilor, intocmirea listelor cu meniuri de Craciun si Anul Nou si a celor de cumparaturi. Toata lumea doreste sa aiba cat mai multe bucate gustoase pe masa dar sa nu…

- Maestrul bucEtar CEtElin ScErlEtescu a fEcut baie de multime in Piata Constitutiei in seara cand s-au aprins, in mod oficial, luminitele de CrEciun! Drept rEsplatE, intransigentul jurat de la Chefi la Cutite a pus la bEtaie platouri intregi de mancare xi oale cu sarmale. Cum era xi firesc, lumea s-a…

- Daca ții post și ai pofta de o porție de sarmale cu mamaliguuța, poți incerca aceasta rețeta de sarmale de post, extrem de delicioase! Rețeta sarmale de post – ingrediente 20 foi varza murata 500 g varza murata taiata subțire frunze de dafin lingura condimente, boia de ardei și chili 3 cepe mari 5 caței…

- Retete mancare: Ou copt in avocado Iata o gustare usoara si savuroasa care te va ajuta si sa ramai in forma. Pe langa uleiuri sanatoase si proteine, acest tip de gustare te va tine satul mai mult timp. Pentru a-l prepara ai nevoie de: – 4 oua mari – 2 avocado coapte…

- Cunoscut sub denumirea codata de E250, nitritul de sodiu este interzis in cateva tari europene, precum Norvegia, Suedia si Germania, deoarece este considerat un produs cancerigen. De altfel, doza letala a acestui produs (in esenta toxic) este, la copii, de doar 0,2 - 0,5 grame pe kilogramul de corp.