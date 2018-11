Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Excelsior prezinta joi, 1 noiembrie 2018, ora 19:00, premiera oficiala a spectacolului Praslea cel Voinic si merele de aur, adaptare a basmului omonim scris de Petre Ispirescu, in regia lui Eduard Petru Jighirgiu.

- Primul spectacol de teatru care pune in discuție momentul Colectiv din perspectiva unei generații, "153 de secunde", va avea premiera pe 27 octombrie, de la ora 19.30, la Centrul Național al Dansului din București, potrivit Mediafax. Spectacolul "153 de secunde" pune in discuție, dintr-o perspectiva…

Prima premiera a stagiunii 2018/2019 la Teatrul Tony Bulandra – Spectacolul „Livada de vișini", montat de un regizor coreean.

- "Spectacolul istoric "Marea Unire" este realizat dupa un scenariu original, documentat istoric, ce face referire la mai multe zone ale tarii, cu costume si arme specifice perioadei evocate. Este, am putea spune, un film live. Acest eveniment aduce pentru spectatorii sai posibilitatea…

- Spectacolul "Vlaicu Voda" de Alexandru Davila, in regia lui Horia Suru, unul dintre proiectele de pe agenda Centenarului Marii Uniri, organizat de Teatrul Excelsior si Primaria Capitalei, a fost prezentat miercuri, in Piata Constitutiei din Bucuresti, in prima reprezentatie din cea de a doua serie de…

- Spectacolul "Vlaicu Voda" de Alexandru Davila, in regia lui Horia Suru, unul dintre proiectele de pe agenda Centenarului Marii Uniri, organizat de Teatrul Excelsior si Primaria Capitalei, revine in Piata Constitutiei din Bucuresti in perioada 22-26 august, in cadrul unei productii-eveniment care…

- Spectacolul "Dragostea celor trei portocale", aflat in repetitii la Teatrul "Stela Popescu" din București, va avea premiera pe 5 octombrie, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor din Capitala, arata un comunicat remis MEDIAFAX."Astazi incepe o aventura, astazi incepe un ritual, astazi…