- Un accident extrem de grav s-a petrecut in dimineata de luni in judetul Satu Mare, la Valea Seaca, comuna Tarna Mare. Potrivit ISU Satu Mare, doua masini s-au ciocnit. O persoana a fost incarcerara, fiind scoasa de pompieri din masina. Medicii i-au aplicat manevre de resuscitare, dar nu au reusit sa…

- Momente surprinse astazi, 30.05.2019, in timpul ceremoniei de depunere a Juramantului de credința de catre cei mai noi angajați in Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Someș” al județului Satu Mare. „Depunerea Juramantului de credința este actul de conștiința cu inalte semnificații patriotice și…

- Potrivit primelor informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, unul dintre ele a intrat intr-un copac de pe margine, iar celalalt s-a oprit de-a curmezișul drumului, blocand traficul rutier pe ambele sensuri ale DN79. Patru persoane au fost implicate in accident: trei…

- O femeie de 38 de ani din localitatea Dobra, comuna Supur, a murit vineri seara, dupa ce a incercat sa aprinda focul in centrala termica folosind surse lichide combustibile iar vaporii emanati de acestea s-au aprins, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘Somes’ Satu Mare. Potrivit…

- Un exercitiu de interventie, care a presupus activarea Planului rosu pentru gestionarea unei situatii de urgenta produse in urma simularii unui accident rutier soldat cu zece victime, a fost organizat joi, in zona Oituz, de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. „A fost vorba…

- Un turist a murit sambata, in Masivul Piatra Craiului, dupa ce s-ar fi accidentat, lovindu-se la cap. Pentru salvarea persoanei respective, gasita de alti turisti in stare de inconstienta, au intervenit salvamontistii de la Zarnesti si a fost, de asemenea, alertat si elicopterul SMURD de la Targu Mures,…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a convocat azi, 21 martie, o sedinta de lucru pentru instruirea primarilor și secretarilor unitaților administrative din județul Satu Mare privind organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019. Conform…

- Un muncitor din Argeș s-a ranit grav, cu o așchie de lemn care i-a sarit in piept, in zona inimii. Omul a pierdut foarte mult sange, iar la fața locului a ajuns un echipaj de urgența. Victima lucra la un gater, in comuna Ștefan cel Mare, astfel ca incidentul este tratat ca un accident de munca. Barbatul…