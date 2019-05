Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, noi avertizari Cod portocaliu de inundatii, valabile pana miercuri la ora 6:00, in trei bazine hidrografice din Transilvania. Conform prognozei, in urmatoarele ore, se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis COD PORTOCALIU, de risc de inundatii, in bazinul hidrografic Barlad, pentru judetele Iasi, Neamt si Vaslui. Avertizarea este valabila astazi, pana la ora 14:00. “Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a precipitațiilor…

- Mai multe locuinte din comunele Dumesti si Bacesti au fost inundate in urma precipitatiilor abundente inregistrate in noaptea de luni spre marti, la fata locului intervenind pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, pentru evacuarea apei. Potrivit…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis luni seara o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati, valabila pana marti la ora 12:00. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate…

- Un barbat disparut din Vaslui in luna martie a fost gasit mort, in apele raului Barlad. Pompierii au scos ramașițele omului din apa, iar medicii legiști incearca acum sa determine cauza morții Trupul neisuflețit a fost vazut sambata, de un localnic, iar omul a alertat serviciul 112. La fața locului…

- Un barbat in varsta de 88 de ani din municipiul Barlad a fost gasit, vineri, decedat in locuinta sa situata intr-un bloc din municipiul Barlad, cadavrul fiind in stare de putrefactie. "Apartamentul avea usa incuiata si ferestrele asigurate. Reprezentantii ISU au reusit sa patrunda in locuinta,…