PRĂPĂD: O familie a fost luată de viitură cu tot cu MAȘINĂ! S-au rupt norii la Botosani. De altfel judetul se afla sub incidenta de cod portocaliu inca de la ora 11.00. Ploaia torentiala a facut ravagii inundand culturi, curtile oamenilor dar si sosele. Inundatii au fost inregistrate inclusiv in municipiul Botosani, acolo unde cateva curti au fost inundate fiind nevoia de interventia pompierilor. Tot in municipiul Botosani prin 112 s-a solicitat interventia pentru garaje sau case inundate. Pe un drum din comuna Mascateni, pompierii au salvat o familie care a fost luata de viitura cu tot cu autoturismul in care se aflau. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

