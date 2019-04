PRĂPĂD la ANAF, marele pariu al lui Eugen Teodorovici: Ce relevă un studiu Ernst and Young Contribuabilii se declara nemlțumiți de inspecțiile fiscale, considerandu-le ineficiente, iar completarea și depunerea Declarației Unice prezinta un grad ridicat de dificultate. Totodata, automatizarea proceselor fiscale reprezinta prioritatea principala a companiilor, potrivit unui studiu al EY, informeaza mediafax. Un procent de 82% dintre respondenți au evaluat potențialele riscuri cu care se confrunta companiile lor in domeniul prețurilor de transfer. Deși acest rezultat pare la prima vedere incurajator, se constata totuși ca exista o pregatire redusa fața de eventualitatea unui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan l-a ironizat duminica pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in legatura cu afirmatia sa privind „interesul economic al Romaniei” privind masurile agresive pe care ar trebui sa le ia statele membre pentru solutionarea exodului creierelor, sustinand ca PSD-istul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, la Brasov, ca un proiect de modificare a OUG 114/2018 se va afla pe masa Guvernului saptamana viitoare, in ceea ce priveste sectorul bancar propunerea fiind una de substanta, cu "calcule foarte bine fundamentate", bazate pe datele Bancii…

- ECOFIN a adoptat o lista revizuita privind jurisdicțiile necooperante in scopuri fiscale, ce include acum și Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Insulele Marshall, Oman, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu, pe langa cele cinci aflate inițial pe lista informeaza mediafax.Lista a fost…

- Marele vis al lui Liviu Dragnea, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții prinde contur! Capitalul social inițial, subscris al Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) va fi in valoare de 19,11 miliarde de lei, arata un proiect de Hotarare de Guvern (HG) privind organizarea și funcționarea…

- Senatorul PNL Florin Citu a publicat fragmente dintr-un studiu de impact privind Ordonanta 114, care arata ca aceasta are un impact negativ drastic asupra cresterii economice, investitiilor companiilor si primei de risc a Romaniei. Confruntati de Liviu Dragnea cu aceste date, Eugen Teodorovici si Darius…

- "S-a vorbit mult de aceasta nevoie de a reorganiza ANAF si ca structura si ca functii, ca impartire a functiilor intre ANAF si Ministerul de Finante si in special partea de mentalitate, probabil ca mentalitatea va fi si ea schimbata odata cu schimbarea acestei structuri extrem de importanta pentru…

- Marele rechin alb ar putea sa se dovedeasca in viitorul apropiat un salvator neasteptat de vieti umane, datorita genomului sau urias, care contine proprietati extraordinare, au anuntat oamenii de stiinta americani, citati joi de Press Association. Prima "harta" a ADN-ului acestei specii…

- "Am incercat sa propun modificare chiar si pentru Consiliul Concurentei de a putea sa investigheze intr-un termen fix de timp, adica o perioada de timp limitata, adica ai sase luni de zile, nu mai mult, atunci cand Guvernul are anumite elemente din economia romaneasca vizavi de care are anumite suspiciuni.…