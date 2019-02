Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si patru au fost salvate dupa ce o avalansa le-a ingropat in Austria sambata, a anuntat politia, conform dpa. Cei cinci au fost ingropati in zapada in regiunea Tirolului, in...

- Mai multe persoane sunt date disparute in stațiunea montana Reutte, din Austria, situata la granița cu Germania, dupa ce o avalanșa a lovit o partie de schi de aici. Poliția austriaca declara ca o avalanșa a ingropat mai multe persoane in Austria, in apropiere de granița cu Germania, sambata dupa-amiaza.…

- Poliția austriaca a anuntat ca o avalanșa a ingropat mai multe persoane in Austria, in apropiere de granița cu Germania, sambata dupa-amiaza, iar o misiune de salvare se afla in plina desfașurare, informeaza presa locala, relateaza Associated Press.Avalanșa s-a produs intr-o regiune de munte…

- Liderul unei rețele de contrabanda cu droguri (cetațean german), precum și alți membri ai gruparii infracționale (dintre care 3 cetațeni romani) sunt arestați, in Germania. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca au existat, in trecut, 8 transporturi, fiecare a cate 100 kg cannabis, din…

- 500 de oameni au fost evacuati din Gara de Sud a Frankfurtului, Germania, in urma unei amenintari cu bomba, a anuntat Politia pe contul sau de Twitter, in urma cu putin timp. Toti pasagerii sunt in siguranta si nimeni nu a fost ranit.

- E nevoie de noi reguli pentru a impiedica exodul medicilor pe teritoriul european, dar si pentru a impiedica tarile sa-si mai fure medicii unele altora. Cel putin asa sustine ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn.

- Doi oameni au murit surprinși de o avalanșa in zona uneia din cele mai cunoscute stațiuni din Bulgaria, Bansko. Tragedia s-a produs vineri dimineața, dupa ce doi cetațeni bulgari care faceau snowboarding s-au indepartat de grupul cu care venisera și au declanșat avalanșa. Ceilalți turiști nu au fost…

- Cele mai mari probleme sunt in Austria, tara care se afla aproape in intregime sub cod rosu de ninsoare, dar si in sudul Germaniei, dupa ce in ultimele zile tone de zapada s-au acumulat mai ales in zonele montane, unde stratul de omat a ajuns la 3 metri. Sunt afectate numeroase statiuni de ski, frecventate…