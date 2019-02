Stiri pe aceeasi tema

- BNR trage un semnal serios de alarma in ceea ce priveste viitorul fondurilor de pensii din Pilonul II. Valentin Lazea, economist-sef Banca Nationala a Romaniei, spune ca marea majoritate, daca nu chiar toate cele sapte societati de administrare ale Pilonului II, se gandesc sa se retraga din Romania.…

- "Voi fi direct. Principalele elemente ale arhitecturii internationale de control a armamentelor se prabusesc", a declarat Antonio Guterres in cadrul Conferintei pentru dezarmare a ONU de la Geneva. "Avem nevoie de o noua viziune privind controlul armamentelor in contextul complex actual in…

- Poleiul a instaurat haosul in Capitala, in ultimele 24 de ore, iar echipajele de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența București -Ilfov au fost asaltate de numarul apelurilor la 112, astfel ca autoritațile s-au vazut nevoite sa trimita o alerta naționala. In mesajul transmis prin sistemul RO-ALERT,…

- "Este o inventie, nu exista asa ceva, nicio cota de 10% pe sistem public. Este foarte adevarat ca se fac analize pe institutii publice in ceea ce priveste reorganizarea si functionarea in parametri cat mai buni a unor institutii, dar asta nu inseamna ca, automat, la toate trebuie ca o parte din personal…

- Dreptul la pensie este un subiect fierbinte in Europa. Romania, Franța, Cipru și Irlanda au fost somate de Comisia Europeana sa notifice transpunerea normelor privind drepturile la pensie suplimentara a lucratorilor mobili.

- Milioane de pensionari, in alerta! Iata ce se va intampla cu pensiile lor din 2019 Pensiile a milioane de oameni sunt in joc! Totul este prevazut intr-un proiect de lege care arata ca pensionarii din sistemul public, dar și din cel militar, care au pensii mici, vor beneficia de o indemnizație sociala…