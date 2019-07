Prăpăd în Brazilia. Sunt cel puţin 13 morţi Departamentul de Pompieri din Pernambuco a confirmat cinci decese in Recife, trei in Olinda si cinci in Abreu e Lima. Printre persoanele decedate se numara un baiat de 15 ani si o femeie de 21 de ani.



Ploile torentiale, care au inceput sa cada marti seara, au provocat inundatii de proportii, prabusirea unor copaci si alunecari de teren in mai multe orase si au perturbat zona metropolitana Recife, unde locuiesc circa patru milioane de persoane, potrivit Agerpes.



Alunecari de teren au avut loc de asemenea in Jaboatao dos Guararapes, insa nu s-au soldat cu victime.



Sursa articol si foto: rtv.net

