PRĂPĂD în Asia: Tsunami, morți și răniți Agenția indoneziana pentru managementul situațiilor de criza anunța ca tsunamiul a lasat in urma 168 de decese, 745 de raniți și 30 de persoane disparute. Purtatorul de cuvant a agenției, Sutopo Purwo Nugroho, spune ca numarul victimelor va crește in orele urmatoare pe masura ce echipele de salvatori vor ajunge in tot mai multe locuri afectate, informeaza Associated Press. Sute de case și alte cladiri au fost "grav afectate" sau distruse de tsunami, care a lovit de-a lungul coastei stramtorii Sunda, sambata noapte. Tsumani-ul a fost provocat de alunecari de teren submarine cauzate de eruptia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

