Stiri pe aceeasi tema

- Apele incep sa se retraga in sudul Franței dupa inundațiile care au facut prapad in doar cateva ore. Codul roșu de inundații se menține insa in departamentul Aude. Alte opt departamente sunt in alerta Cod portocaliu. Oamenii și-au petrecut noaptea in locurile puse la dispoziție de autoritațile locale…

- Inundații fara precedent in sudul Franței. Bilanțul inca provizoriu este infricoșator - 13 morți, 9 raniți, sute de persoane izolate și importante pagube materiale. Autoritațile au declarat cod roșu de inundații și spun ca pericolul se menține in continuare. Alte ploi și inundații sunt așteptate in…

- Bilantul in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia a crescut, potrivit autoritatilor. Cel putin 832 de oameni au murit si 540 sunt raniti. Membrii echipelor de interventie actioneaza in toata zona de coasta pentru a gasi eventuali supravietuitori.

- Franța reformeaza din temelii sistemul de sanatate. Ambițiile președintelui Emmanuel Macron vizeaza eforturi bugetare consistente - 3 miliarde și jumatate de euro pentru sanatate in urmatorii 4 ani. Are detalii corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antoche.

- Un sofer a ranit usor doua persoane in noaptea de joi spre vineri la Nimes, in sudul Frantei, incercand sa loveasca pietoni, iar numarul victimelor putea sa fie mai mare daca masina nu s-ar fi oprit intr-o bariera de securitate, informeaza AFP, citand surse concordante. Vineri, in jurul orei 01:00 (23:00…

- FOTO: ARHIVA. Un autoturism Ford, cu numere de Bulgaria, care se deplasa dinspre Garoafa spre Focșani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism Seat, care venea din sens opus. Accidentul s-a produs aseara, pe DN 2 – E 85, un drum care se dovedește a fi extrem de periculos pentru…

- Un oras din Alba a trecut prin veritabile clipe de groaza in anul 1985. Doua explozii foarte puternice, determinate de scurgeri de gaze, au dus la moartea a 14 oameni si la ranirea grava a altor cateva zeci.