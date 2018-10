Prajituri cu cenusa bunicii

Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta, eleva la Da Vinci Charter Academy din California, a facut fursecuri in care a pus cenușa bunicului sau și le-a oferit unor colegi de clasa. Incidentul care s-a petrecut pe 4 octombrie este cercetat de poliție. Fursecul cu resturile umane a fost mancat de catre noua colegi ai fetei, potrivit ndtv.com.…

- Faptele s-au petrecut pe 4 octombrie, la Da Vinci Charter Academy, iar cel putin noua liceeni ar fi mancat fursecuri macabre, a declarat Paul Doroshov de la Politia din Davis miercuri, citat de presa locala.Unii elevi nu stiau despre prezenta cenusii umane in fursecurile dulci, insa altii…

- Faptele s-au petrecut pe 4 octombrie, la Da Vinci Charter Academy, iar cel putin noua liceeni ar fi mancat biscuitii macabri, a declarat Paul Doroshov de la Politia din Davis miercuri, citat de presa locala. Unii elevi nu stiau despre prezenta cenusii umane in fursecurile dulci, insa altii "au fost…

- O adolescenta din California a pregatit prajituri cu cenușa bunicii ei și le-a dus colegilor la școala. Incidentul, care a avut loc la Academia Da Vinci din localitatea californiana Davis, a fost povestit la TV de un coleg al fetei. El a explicat ca a mancat din prajiturile aduse de fata, iar dupa un…

- Intr-un document oficial publicat in media britanica, politia se pregateste de eventuale ”tulburari” civile in Regatul Unit, daca tara va parasi Uniunea Europeana fara un acord cu blocul comunitar, in martie 2019. Potrivit acestui document, politia are temeri ca penurii de hrana si de bunuri, inclusiv…

- 'Am primit un apel in jurul orei 22:45 pentru focuri de arma', a declarat purtatorul de cuvant al politiei din San Bernardino, capitanul Richard Lawhead. 'Am gasit 10 victime la locul faptei. Trei se afla in stare foarte grava', a mai spus el. Incidentul armat a avut loc in orasul american…

- Celebrul fabricant de supermasini sport Bugatti a prezentat noul model Divo, in California, in cadrul Monterey Car Week 2018, in fata unui public de miliardari pasionati (sau nu) de bombe pe patru roti. Care, la acest pret, pot deveni repede afaceri-bomba. Aceasta pentru ca Bugatti a anuntat ca toata…

- Stare de alerta in Suedia! 100 de mașini au fost incendiate! (Oferta speciala playstation) Politia a arestat marti doi tineri suspectati ca au incendiat in cursul noptii circa o suta de vehicule in mai multe puncte ale tarii, mai ales in orasul Goteborg. Faptele celor doi au fost urmate de incidente…