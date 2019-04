Prajitură răcoroasă cu kiwi şi nectar de caise Intr-o tava cu o forma dreptunghiulara reglabila se aseaza prima jumatate de blat peste care turnam frisca batuta si amestecata cu smantana, nectarul si un plic de gelatina intai hidratat in 100 ml apa rece si apoi topita la bain marin. Se fixeaza deasupra a 2 a jumatate de blat peste care turnam un piureul de kiwi(curatate si date la blender) amestecat si el cu un plic de gelatina hidratat in 100 ml apa rece si ap[oi topit la bain marin. Se da prajitura la rece de seara pana a 2 a zi cand se taie in forma dorita Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

